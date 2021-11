Un jeune joueur argentin tué par la police à la sortie de l’entraînement

Le football argentin réclame justice pour Lucas Gonzalez (17 ans), jeune joueur d’un club de D2 argentine, abattu par des policiers mercredi alors qu’il sortait de l’entraînement en compagnie d’autres coéquipiers.

La colère gronde en Argentine après la mort de Lucas Gonzalez. Le jeune joueur (17 ans) de Barracas Central (D2 argentine) a été la cible de coups de feu par des policiers à la sortie de son entraînement, mercredi. Il est décédé des suites de ses blessures, après avoir reçu deux balles par des agents en civil.

Selon la version officielle, une fusillade a éclaté à un carrefour entre les forces de l’ordre et une voiture où se trouvait quatre occupants, dont Lucas Gonzalez touché à la tête. Trois personnes ont été interpellées, la quatrième a réussi à prendre la fuite. Les proches des jeunes assurent qu’ils n’avaient rien à se reprocher et qu’ils sortaient simplement de l’entraînement. Selon la presse argentine, les trois officiers ont été démis de leurs fonctions le temps de l’enquête.

Ces derniers ont justifié leur intervention en indiquant avoir suivi une voiture en train d’effectuer des manœuvres suspectes dans la circulation. Ils assurent que l’un des passagers a alors sorti une arme à feu. Ce que les proches des jeunes démentent.

L’affaire provoque un gros émoi au sein du football argentin, uni derrière le message "justice pour Lucas". "Avec une tristesse infinie aujourd'hui, nous disons au revoir à Lucas, a écrit Barracas Central, son club, sur les réseaux sociaux. Le club adhère à la douleur et à l'impuissance face à ce qui s'est passé. Nous demandons que la famille soit respectée et à nous joindre à nous pour la serrer dans ses bras en ce moment irréparable. Le club décrète trois jours de deuil sans activités sociales, ni sportives. Nos condoléances à la famille, amis, compagnons de Lucas et nous demandons justice."

Juan Pablo Sorin, ancien joueur du PSG, a publié un message sur les réseaux sociaux, comme de nombreux clubs de D1 argentine, River Plate ou San Lorenzo...