PSG: Messi promet de se "battre" pour "atteindre les objectifs"

Sur Instagram, mercredi, Lionel Messi a partagé sa joie d'être qualifié pour le Mondial 2022 avec l'Argentine. Il a ensuite exprimé sa volonté de proposer son meilleur football avec le PSG.

De retour de blessure, avec le ticket pour le Qatar en poche, Lionel Messi veut tout donner pour le Paris Saint-Germain. Dans un long message publié mercredi soir sur son compte Instagram, à son retour de trêve internationale avec l'Argentine, l'attaquant de 34 ans a déclaré vouloir tout faire pour "atteindre les objectifs fixés" dans la capitale.

"J'ai tout juste atterri à Paris avec l'immense joie d'avoir atteint l'objectif de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. C'est sans aucun doute la cerise sur le gâteau d'une année très spéciale vécue ensemble avec la sélection. Merci encore pour tout l'amour que vous nous donnez", a-t-il d'abord écrit, avant d'embrayer sur les objectifs parisiens.

Neuf matchs d'ici 2022

"Je veux être concentré et travailler pour les atteindre, a-t-il assuré. Il ne reste qu'un mois et demi avant 2022, et j'aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible, et passer d'autres bons moments en France".

Lionel Messi devrait donc être disponible pour le match de championnat contre le FC Nantes, samedi au Parc des Princes, avant le choc de Ligue des champions tant attendu sur la pelouse de Manchester City (mercredi 24 novembre, à 21h sur RMC Sport 1). D'ici la fin de l'année, il lui reste au total neuf matchs à disputer avec le PSG (dont un 32e de finale de Coupe de France).

Jusqu'à présent, le temps de jeu de Lionel Messi est plutôt maigre. Il n'a pris part qu'à cinq rencontres de Ligue 1 sur douze possibles, sans marquer le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.