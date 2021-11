Argentine-Brésil: Messi rassure sur son état de forme après avoir joué 90 minutes

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a reconnu avoir peiné à trouver le rythme lors du choc face au Brésil (0-0), mardi en tout en rassurant sur son état de forme trois semaines après sa dernière titularisation avec le PSG.

Lionel Messi a disputé son premier match en intégralité depuis plus de trois semaines, mardi. Et cela l’a rassuré. L’attaquant argentin a joué tout le match entre l’Argentine et le Brésil (0-0) à l'issue duquel l'Albiceleste a décroché son billet pour la Coupe du monde. Il avait repris la compétition il y a quatre jours en se contentant du dernier quart d’heure face à l’Uruguay (0-1). La Pulga avait rejoint la sélection après avoir manqué les deux derniers matchs du PSG contre Leipzig (2-2) en Ligue des champions, puis face à Bordeaux (2-3). Il souffrait des ischios-jambiers et d’une lésion au genou gauche, datant d’un vilain coup reçu contre le Venezuela en septembre.

"Je vais bien sinon je n'aurais pas joué"

Mardi, il a rassuré son état de forme, tout en reconnaissant avoir un peu peiné dans l’intensité. "Je vais bien sinon je n'aurais pas joué, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Ça faisait longtemps que j’étais arrêté et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme que celui-ci. Heureusement je vais bien et je sais que petit à petit je vais accélérer le rythme. J'espère pouvoir bien finir l'année."

Messi n’avait plus démarré un match depuis la réception de Lille (2-1), le 29 octobre dernier où il avait été remplacé à la mi-temps. Son dernier match disputé en entier remonte au 24 octobre face à l’OM (0-0). Mardi, le sextuple Ballon d’or s’est montré plutôt discret, pris dans la nasse de la défense brésilienne, emmenée par Marquinhos, son partenaire en club.

"Nous savions que c'est toujours difficile de jouer contre le Brésil, que ça allait être bloqué et avec beaucoup de frictions, a-t-il ajouté. C'était difficile de jouer. L'important est que nous continuions bien, que nous ne perdions pas et que nous continuions à progresser." En 2022 et sauf évènement contraire, Messi disputera sa cinquième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014 et 2018), le dernier grand objectif de sa carrière.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Manchester City-PSG en Ligue des champions

Remporter une nouvelle Ligue des champions en fait aussi partie. Il retrouvera la compétition la semaine prochaine lors du déplacement du PSG sur le terrain de Manchester City, mercredi (21h, sur RMC Sport).