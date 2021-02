Une ancienne Porsche de Maradona mise aux enchères à Paris

L’émotion reste vive autuor du nom de Diego Maradona depuis sa mort le 25 novembre dernier. La maison Bonhams a indiqué qu’une Porsche ayant appartenu à la légende du football sera bientôt mise en vente aux enchères à Paris.

A défaut de jouer au football comme le faisait Diego Maradona, un heureux acheteur pourra bientôt filer cheveux aux vents dans un ancien bolide de la star argentine. Quelques mois après la mort du "Pibe de Oro" le 25 novembre 2020, et à l’heure où les conditions de son décès donnent lieu à une féroce bataille médico-légale, une voiture utilisée par l’Argentin lors de sa dernière saison en Europe sera mise en vente aux enchères à Paris.

"Une provenance unique et haute en couleurs"

La maison Bonhams a mis sur le marché la Porsche 911 achetée et utilisée par Diego Maradona lors de son passage au FC Séville durant de la campagne 1992-1993. Le véhicule sera vendu lors d’une enchère qui se déroulera du 3 au 10 mars.

"Nous sommes ravis de présenter cette Porsche typique des années 90 avec sa provenance unique et haute en couleurs, s’est réjoui Paul Darvill, dirigeant Europe de Bonhams, dans un communiqué. Elle plaira à de nombreux amateurs de football du monde entier."

Achetée flambant neuve par l’Argentin lui-même, le futur propriétaire mettra aussi la main sur les papiers d’origine, ce véhicule a souvent été aperçu dans le centre-ville de Séville lors des sorties du sulfureux meneur de jeu. A en croire l’entreprise chargée de cette vente aux enchères, Diego Maradona aurait même été arrêté par la police andalouse après avoir grillé un feu rouge et roulé à 180km/h pendant l’une de ses virées dans Séville.

Un bijou estimé à plus de 150.000 euros

Après une saison mitigée dans le Sud de l’Espagne avec seulement 5 buts en 25 apparitions et une belle embrouille avec l'entraîneur Carlos Bilardo, Diego Maradona est finalement retourné en Argentine pour y finir sa carrière. Avant de quitter Séville, le champion du monde 1986 a vendu sa Porsche à un particulier résidant sur l’île de Majorque aux Baléares. Après avoir gardé le bolide pendant près de vingt ans, ce dernier s’en est séparé et l’ancien véhicule du "Pibe de Oro" est ensuite passé entre les mains de plusieurs collectionneurs français.

Selon les premières estimations, le véhicule pourrait être vendu pour une somme comprises entre 150.000 et 200.000 euros. Mais l’énorme engouement et la vive émotion autour de Diego Maradona pourrait encore faire grimper les prix et pas moins de 60 enchérisseurs ont déjà déposé une caution pour participer à la vente. Avis aux amateurs, rouler comme Maradona cela a un prix.