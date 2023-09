Uruguay: Bielsa se passe de Cavani et Suarez, Ugarte convoqué

Edinson Cavani et Luis Suarez n'ont pas été retenus par Marcelo Bielsa dans la sélection uruguayenne, pour les deux prochains matchs de qualifications à la Coupe du monde 2026, contre le Chili et l'Équateur. Le milieu du PSG Manuel Ugarte est bien là.

Le sélectionneur argentin de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, a choisi de se passer d'Edinson Cavani et Luis Suarez pour les deux prochains matchs de la Celeste en qualifications à la Coupe du monde 2026.

Pas de traitement de faveur

Les deux attaquants, âgés de 36 ans, sont les meilleurs réalisateurs de l'histoire de la sélection uruguayenne, avec respectivement 68 et 58 buts inscrits (en 136 et 132 sélections). Ils évoluent désormais à Boca Juniors en Argentine, pour l'ancien Parisien, et au Brésil au Grêmio Porto Alegre, pour l'ancien Barcelonais.

Deux autres vétérans uruguayens sont absents de cette liste, le gardien de Galatasaray Fernando Muslera, 37 ans, blessé, et le défenseur du Sporting Sebastian Coates, 32 ans, non retenu. Impressionnant avec le PSG, Manuel Ugarte a été appelé. L'Uruguay recevra le Chili, vendredi à Montevideo avant d'aller défier l'Équateur à Quito, le 12 septembre, dans les éliminatoires de la zone Amsud.