Vers un retrait de la Grande-Bretagne pour l'organisation de la Coupe du monde 2030?

Selon le Times, la Grande-Bretagne et l’Irlande pourraient renoncer à leur candidature pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Et se rabattraient plutôt sur l’Euro 2028.

Où se déroulera la Coupe du monde 2030? Probablement pas en Grande-Bretagne. Selon les informations du Times, les Britanniques songeraient à y renoncer pour finalement se tourner vers l’Euro 2028. Une décision motivée, d’après le média anglais, par les conseils de "personnalités du football international selon lesquelles une candidature pour le tournoi de la Fifa serait trop risquée".

Eviter un deuxième échec

Toujours selon le Times, la Fifa souhaiterait privilégier l’organisation de sa compétition dans "de nouveaux territoires", au détriment donc de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Le prince William, président de la Fédération anglaise de football, a de son côté déclaré qu'il serait réticent à s'impliquer dans une candidature à la Coupe du monde s'il y avait de fortes chances de perdre à nouveau. Candidate au Mondial 2018, l’Angleterre avait finalement laissé sa place à la Russie.

Le fardeau des violences de l’Euro 2020

Pourtant, en octobre dernier, le Royaume-Uni et l’Irlande avaient assuré maintenir leur candidature, et ce malgré les débordements en marge de la finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Italie, organisée à Londres cet été, qui avaient entaché l'image du pays. L'UEFA avait d’ailleurs infligé à l'Angleterre un match à huis clos ferme et un avec sursis, ainsi qu'une amende de 100 000 euros à la Fédération en raison du comportement violent de ses supporters.

L’Angleterre n’a plus accueilli la Coupe du monde depuis 1966, année où les Three Lions avaient également été titrés. Pour l’édition 2030, l’Espagne et le Portugal ont également présenté une candidature conjointe, tout comme l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le Chili. Les pays sud-américains entendent rendre hommage à la première édition, organisée en 1930 en Uruguay.