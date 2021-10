Vitorino Hilton bientôt de retour en National 2 ?

"Retraité" depuis la fin de son contrat à Montpellier l'été dernier, Vitorino Hilton (44 ans) a dernièrement ouvert la porte à un retour sur les terrains, ou du moins dans un club. Et cette semaine, le défenseur brésilien est en "observation" à l'AS Béziers, pensionnaire de N2.

Vitorino Hilton va-t-il rechausser les crampons à 44 ans? C'est une possibilité. S'il avait annoncé l'été dernier la fin de sa carrière professionnelle après son départ de Montpellier, le défenseur brésilien a dernièrement ouvert la porte à un retour sur les terrains - ou du moins dans le foot - en indiquant sur les réseaux sociaux être "à la recherche d'un nouveau club". Il l'a peut-être trouvé.

Mercredi, l'AS Béziers, pensionnaire de National 2, a ainsi publié un cliché d'Hilton dans ses installations. Et pas en tant que touriste, non. "Proche d’Alexandro Furtado (le directeur sportif) et de Gérard Rocquet (le président), 'Vito', qui compte plus de 800 matchs professionnels, dont 354 sous les couleurs orange et bleu, est venu faire partager son expérience au groupe, a expliqué le club de l'Hérault. Il sera présent, en observation, durant une semaine."

Une semaine d'observation avant une collaboration plus longue?

Interrogé par le Midi Libre, Rocquet en a dit un peu plus sur cette obscure mission. "Je suis content que Vitorino nous accompagne durant quelques jours, il va pouvoir nous apporter tout son vécu et son expérience, indique-t-il. C’est intéressant de pouvoir profiter de l’expertise d’une telle figure du football."

Et après? Hilton va-t-il enfiler le maillot du club? Ou s'asseoir sur le banc? Selon le quotidien régional, "toutes les options, même celle d’un retour sur les terrains, semblent aujourd’hui sur la table".