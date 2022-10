OM-Sporting: l'énorme raté de Benyahia-Tani face au but vide en Youth League

L'OM s'est lourdement incliné sur sa pelouse contre le Sporting en Youth League (6-0). Un match à sens unique durant lequel les Marseillais ont obtenu une occasion en or. Le score était alors de 0-0.

Que se serait-il passé si Aylan Benyahia-Tani avait convrti sa magnifique occasion de la 18e minute ? On ne le saura jamais mais cette énorme occasion de l'OM d'ouvrir le score laissera forcément un goût amer aux phocéens, qui ont par la suite sombré (0-6).

>> Youth League: revivez OM-Sporting (0-6)

A la 18e minute du match entre l'OM et le Sporting donc, alors que les deux formations semblaient faire jeu égal, Alyan Benyahia-Tani héritait d'un ballon inespéré après une énorme erreur de défense. Plein de sang-froid, il éliminait magnifiquement le gardien adverse d'un malicieux petit piqué. Seul face au but alors qu'il pensait avoir fait le plus dur, le jeune marseillais a totalement manqué son dernier geste, et a propulsé le ballon au-dessus de la transversale.

Le milieu offensif de 17 ans pouvait s'en vouloir, il venait de manquer une grosse occasion, et aurait pu s'offrir un superbe but. Il a par ailleurs fait partie des Olympiens les plus remuants, sans pour autant parvenir à faire la différence.

Après trois journées, l'OM, finalement balayé par le Sporting (0-6), est dernier de son groupe avec un point, loin derrière les Portugais, leaders du groupe avec 7 points. Sils veulent rêver d'une qualification, les Marseillais vont devoir relever la tête et réaliser un véritable exploit lors de la 4e journée à Lisbonne.