"Z": le film sur Zlatan Ibrahimovic bientôt sur RMC Sport

Transversales propose Z, un film événement sur Zlatan Ibrahimovic. Trois épisodes d'une heure retracent la carrière du buteur suédois de 39 ans, qui fait actuellement le bonheur de l'AC Milan et qui a marqué les championnat, les pays et les clubs comme le PSG dans lesquels il a inscrit une rimbambelle de buts. Rendez-vous jeudi 10 juin sur RMC Sport 1.

C'est un film référence en France sur son histoire. Un bilan complet de sa carrière sportive et une recherche très creusée sur sa personnalité, entre rejets subis et réactions provocatrices. Avec une multitude d'archives et des témoins inédits, Transversales dévoile Z, le film consacré à Zlatan Ibrahimovic. Il sera diffusé sur RMC Sport 1 en trois épisodes d'une heure, jeudi 10 juin à partir de 21 heures.

Z, le film de RMC Sport sur Zlatan Ibrahimovic © RMC SPORT

De ses débuts à Malmö à son retour remarqué à l'AC Milan, comment le géant suédois de 39 ans est-il passé d'un soliste à un buteur complet? Lui qui est passé par sept championnats, notamment la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, mais aussi la Major League Soccer avec le Los Angeles Galaxy, quel est son rapport aux pays dans lesquels il a joué? Quelle est sa place dans l'histoire du football, alors qu'il n'a jamais remporté de Ligue des champions et qu'il n'a pu mener la Suède au bout d'une compétition internationale? Autant de questions sur lesquelles Z se penche.

Le film aborde aussi sa psychologie en profondeur. Car si "Ibra" est une figure mondiale du football, c'est aussi pour ses coups de gueule, son attitude provocatrice sur les terrains, mais aussi en dehors. Pourquoi ces réactions parfois violentes? Qu'il y a-t-il vraiment derrière cette image publique arrogante? Quels en sont les ressorts? Rendez-vous sur RMC Sport 1, à la veille de l'Euro.

