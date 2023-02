Zénith Saint-Pétersbourg: naturalisé, le Brésilien Malcom pourra bientôt jouer pour la Russie

Les deux attaquants brésiliens du Zenith Saint-Petersbourg Claudinho et Malcom ont obtenu ce vendredi, sur décret présidentiel signé de Vladimir Poutine, la nationalité russe. Les deux joueurs n'ont jamais joué pour la Seleçao et pourraient être sélectionnés avec la Russie.

Le Zenit Saint-Pétersbourg compte deux nouveaux joueurs russes. Du moins, deux d'entre eux ont obtenu un passeport russe. Les attaquants brésiliens Claudinho et Malcom ont obtenu la nationalité suite à un décret signé par Vladimir Poutine ce vendredi et pourraient ambitionner de jouer pour la Russie à l'horizon 2024 et 2026.

Une naturalisation devenue affaire d'Etat

Selon les médias russes, les deux Brésiliens attendaient depuis longtemps d'obtenir la nationalité d'un pays qu'ils habitent depuis 2019 pour Malcom et depuis 2021 pour Claudinho. Accorder la naturalisation aux deux joueurs était même devenue une affaire d'État au-delà de l'Oural, tant les performances de l'ancien joueur du FC Barcelone étaient impressionnantes : 12 buts et 7 passes décisives en 17 matchs de Premier League russe.

Certains imaginaient donc les deux hommes, ou a minima Malcom, jouer sous la tunique de la Sbornaïa. Les règles locales exigent que les deux joueurs doivent vivre en Russie pendant cinq ans pour intéger l'équipe nationale. S'ils en ont la volonté donc, Malcom pourrait jouer pour la Russie dès 2024, quand Claudinho attendra 2026.

Aucune sélection avec le Brésil

Ces dernières années, il est devenu courant pour les joueurs d'être naturalisés afin de pouvoir jouer pour l'équipe nationale russe. L'ancien international russe Andrey Arshavin a été l'un des plus critiques à l'égard de l'initiative du Zenith: "Je suis contre la naturalisation. Je pense que les Russes doivent jouer pour la Russie, pas les Brésiliens et les personnes d'autres nationalités avec des passeports russes."

Malcom et Claudinho n'ont jamais joué avec le Brésil, et ont simplement pris part aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. En septembre 2021, les deux hommes avaient été convoqués avec la sélection A à l'occasion de matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 mais avaient été rappelés par le Zenith avant même de jouer la moindre minute.

Une décision fiscale et politique

Les deux anciens internationaux brésiliens des moins de 23 ans voulaient obtenir ce nouveau statut pour des raisons fiscales, puisqu'ils seront nettement moins taxé avec la nationalité russe. Mais le Zenith préfère évidemment se réjouir après que les deux joueurs aient fait partie des 38 étrangers à qui le président russe Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté par un décret spécial vendredi, publié exactement un an après le début de l'invasion russe en Ukraine.

Sportivement, leur naturalisation n'a pas grand intérêt puisque l'équipe nationale russe est toujours interdite par la FIFA et l'UEFA de participer à des matchs officiels, que ça soit en Ligue des nations, à l'EURO ou en Coupe du monde.