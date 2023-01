Mercato: intérêt réciproque entre Malcom et le PSG, qui ne lâche pas Rayan Cherki

Selon nos informations, le PSG se renseigne bien sur la situation de Malcom (25 ans). Aucune offre n'a été faite par le club parisien, qui n'oublie pas Rayan Cherki. Même si ce dernier est retenu par l'OL.

Sergueï Semak avait vendu la mèche ce samedi. Selon nos informations, le PSG est bien intéressé par Malcom, ancien joueur de Bordeaux et du Barça, qui évolue désormais au Zénith Saint-Pétersbourg. De son côté, l'ailier brésilien de 25 ans, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, est lui aussi intéressé par l'idée de rejoindre Paris.

Pour l'heure, aucune offre formelle n'a été faite par le club parisien, qui garde un oeil sur Rayan Cherki. Le joueur de 19 ans est la priorité du club parisien, qui compte revenir à la charge sur le dossier l'été prochain si sa dernière offre ne convainc pas Lyon.

Cherki parti pour rester... au moins cet hiver

Comme annoncé par RMC Sport ce vendredi, le jeune joueur de 19 ans va rester à Lyon jusqu'à la fin de la saison. L'option avait d'ailleurs été confirmée par Laurent Blanc en conférence de presse. "Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s'ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d'autorité. Des garanties ? Oui, mes dirigeants m'ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon."

Depuis le début de la saison, Rayan Cherki culmine à 646 minutes jouées avec l'OL (18 matchs toutes compétitions confondues. Titularisé à six reprises, l'international espoir (7 sélections) a inscrit son deuxième but en Ligue 1 face à Brest le 28 décembre dernier (4-2) et compte trois passes décisives en championnat.