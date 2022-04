Zidane enflamme le forum Reddit dans une improbable guerre de pixels

A raison d’un pixel par personne toutes les cinq minutes, les internautes du monde entier peuvent contribuer à une gigantesque fresque collaborative sur le forum Reddit. Une expérience sociale originale où trône fièrement Zinédine Zidane, propulsé sur le devant de la scène numérique par une communauté française particulièrement organisée.

Zinédine Zidane au-dessus du Louvre, d’un croissant et de l’astronaute Thomas Pesquet. Cet improbable triptyque est en train de faire la fierté de la France entière – en tout cas celle des réseaux sociaux et des Français connectés –, trônant tout en haut d’une fresque digitale mondiale grande de 4 millions de pixels devenue sujet de conversation numéro 1 sur Twitter.

Une sorte de guerre du pixel, modestement appelée "Pixel War" et livrée depuis le 1er avril par des internautes du monde entier sur le réseau social US Reddit, le plus grand forum de la planète. Jusqu’à ce lundi, dans le serveur baptisé "r/place", chaque internaute disposant d’un compte a la possibilité d’ajouter sa contribution à une originale et gigantesque fresque numérique, à raison d’un pixel de couleur toutes les cinq minutes.

Ronaldo et Messi également à l’honneur

Grâce à un incroyable travail de coordination et à l’engouement suscité par des streamers sur Twitch (un service de streaming vidéo) comme Zerator et Kameto, les participants français ont réussi à faire apparaitre un énorme portait de Zidane sur la toile, sur fond d’un drapeau bleu-blanc-rouge. Le 1er avril 2017, une telle expérience sociale avait déjà été menée sur Reddit.

Une image d’un duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi bras dessus, bras dessous est également présente dans ce patchwork le plus farfelu de 2022, mais immensément plus petite que celle de notre "ZZ" national. Cocorico!