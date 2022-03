Ligue 1: Zinedine Zidane au PSG? Ça ne dérangerait pas son fils Luca

Depuis plusieurs mois, le nom de Zinedine Zidane est évoqué dans la presse pourpotentiellement prendre la place de Mauricio Pochettino au PSG. Interrogé sur cette perspective par la Cadena Ser, son fils Luca Zidane confie qu’il sera heureux pour son père quel que soit son choix.

De quoi sera fait l’avenir de Zinedine Zidane? Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, le Français voit souvent son nom lié à l’équipe de France et au PSG. Zizou étant marseillais de naissance, cette dernière perspective est sujet à de nombreux débats. Malgré une place de leader en Ligue 1, le manque de fond de jeu et l'intérêt de Manchester United rapporté par la presse anglaise ont quelque peu fragilisé le statut de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Au point de voir Zidane le remplacer rapidement?

Interrogé sur la possibilité de voir son père arriver dans le club de la capitale, Luca Zidane explique comment il prendrait la nouvelle, auprès de le Cadena Ser: "Serais-je surpris s’il allait à Paris? Partout où il sera heureux, je serai heureux. S’il est heureux d’entraîner Paris, alors tant mieux pour lui."

Leonardo: "On n’a jamais contacté Zidane"

Lors d’une interview avec l’Equipe, le directeur sportif Leonardo a expliqué qu’il n’y a pas pour le moment, aucun contact avec Zidane en vue de la saison prochaine: "Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment. On n’a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit." À voir si une mauvaise fin de saison pourrait changer les plans de la direction parisienne.

Pour l’heure, le Brésilien assure faire confiance à Pochettino et dément les rumeurs de départ autour de l’Argentin: "On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué car, avec le temps, tu connais mieux le contexte (…) Il y a eu des rumeurs de départ. Lui dit qu’aucun club ne l’a sollicité et personne ne nous a appelés. Aujourd’hui, il a encore un an de contrat."