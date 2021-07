Golf: Collin Morikawa remporte le British Open pour sa première participation

Agé de seulement 24 ans, l'Américain Collin Morikawa s'est adjugé la victoire dimanche ce lors du British Open de golf. Pour sa première participation, il a devancé son compatriote Jordan Spieth et l'Espagnol John Rahm.

C'est le nouveau phénomène du golf mondial. A 24 ans, l'Américain Collin Morikawa a remporté ce dimanche le British Open pour sa première participation, devant son compatriote Jordan Spieth et l'Espagnol John Rahm.

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui avait dominé les trois premiers tours, a connu un très mauvais dimanche et ne pointe qu'en 4e position après avoir réalisé un 4e tour au-dessus du par (70). Morikawa est le premier joueur à remporter deux tournois majeurs lors de ses premières participations après avoir gagné l'USPGA en 2020.

Une première depuis 18 ans

Collin Morikawa a terminé le tournoi, disputé sous un soleil radieux sur le parcours du Royal St George, avec une carte de 15 sous le par, soit deux coups d'avance sur Spieth et quatre sur Rahm et Oosthuizen. Il a profité du bogey de Oosthuizen sur le 4e trou pour s'emparer de la tête et entamer le parcours retour à 14 sous le par.



Il a ensuite résisté au retour de Spieth, parvenant à atteindre 15 sous le par grâce à un long putt au 14e. C'est la première fois qu'un joueur remporte le British Open à sa première participation depuis Ben Curtis il y a 18 ans sur ce même parcours, dans le Kent (sud-est). John Rahm, qui partait favori mais ne pointait qu'en 6e position à l'issue du 3e tour, s'est ressaisi dimanche pour accrocher la 3e place avec une carte de 66.