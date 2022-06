Golf: les joueurs de la Ligue dissidente LIV pourront participer au British Open

Le British Open (14 au 17 juillet) a annoncé qu'il autorisait les joueurs de la Ligue dissidente LIV Golf à participer au tournoi du Grand Chelem.

Les joueurs de la Ligue dissidente LIV Golf seront autorisés à participer au 150e British Open, ont annoncé mardi les organisateurs du tournoi du Grand Chelem qui se déroulera du 14 au 17 juillet. Les golfeurs inscrits à la lucrative LIV, financée par l'Arabie saoudite, avaient déjà été autorisés à prendre part à l'US Open, autre Majeur qui s'est disputé la semaine dernière. "L'ouverture du tournoi est fondamentale pour son attrait", a déclaré le directeur du British Open Martin Slumbers.

"Les joueurs (directement qualifiés) ou ceux qui ont gagné leur place via les qualifications pour le 150e Open en conformité avec ses règles d'inscription seront autorisés à prendre part au tournois à St Andrews", a-t-il ajouté. "Nous nous concentrons sur le fait d'organiser un tournoi de niveau mondial en juillet pour faire honneur à cette évènement vraiment historique pour le golf", a encore conclu le dirigeant.

Le PGA préparerait une contre-attaque

Le PGA Tour, qui organise le circuit nord-américain de golf, mais aucun des quatre tournois du grand chelem, ni la Ryder Cup, avait décidé d'interdire aux golfeurs prenant part au circuit dissident de s'inscrire à ses tournois. Mais selon plusieurs médias, la PGA préparerait une contre-offensive pour essayer de reconquérir les golfeurs passés chez le rival, et non des moindres, puisqu'on y compte Phil Mickelson, Brooks Koepka, Dustin Johnson et Bryson DeChambeau.

Selon plusieurs médias, la PGA souhaiterait porter à partir de 2023 la dotation de huit tournois de renom à au moins 20 millions de dollars et introduire trois nouveaux tournois dotés de 25 millions de dollars chacun, sans cut, comme sur les compétitions du circuit LIV. Le calendrier pourrait également évoluer avec une saison calquée sur l'année civile, entre janvier et décembre, alors qu'actuellement, le circuit PGA démarre en automne.

Ces changements ont été présentés aux joueurs lors d'une réunion tenue mardi en marge du Travelers Championship, qui se déroule cette semaine à Cromwell dans le Connecticut. Le premier tournoi sous le label LIV Golf s'était déroulé début juin à Londres avec la participation de 17 membres du PGA Tour, tous exclus du circuit nord-américain jusqu'à nouvel ordre. Il a été remporté par le Sud-Africain Charl Schwartzel, qui est reparti avec un chèque de 4 millions de dollars (3,82 M EUR).