Golf: Tiger Woods a refusé près de 800 millions d’euros pour rejoindre la Super League

Tiger Woods, superstar du golf mondial, a refusé une offre gigantesque de la Super League dissidente de golf, financée par un fonds souverain d’Arabie saoudite.

Les fonds presque sans limite de la nouvelle Super Ligue de golf ne peuvent pas tout acheter. Greg Norman, patron de la très controversée LIV Golf, ligue dissidente du PGA Tour financée par les fonds souverain d’Arabie Saoudite, a reconnu que l’organisation avait bien tenté de séduire Tiger Woods. Mais l’Américain, considéré par beaucoup comme le plus grand golfeur de tous les temps, a résisté aux sirènes en or.

Norman, double vainqueur en majeur propulsé à la tête de la LIV Golf, a confirmé sur Fox News que la Super League avait proposé un montant situé entre 700 et 800 millions de dollars (entre 680 et 780 millions d’euros) à la superstar américaine. "Ce chiffre a été proposé avant que je ne devienne PDG, a admis Norman. Il se situe dans ses environs, oui. Bien sûr, vous devez regarder le meilleur des meilleurs. La première approche de Tiger s’est produite avant que je ne devienne PDG, alors oui, ce nombre se situe quelque part dans cette zone."

Mais cela n’a pas suffi. Woods, qui a fait son grand retour à la compétition en avril dernier après son grave accident de la route février 2021, est un farouche opposant à la Super Ligue. Et l’homme aux 15 victoires en Majeur ne se gêne pas pour le faire savoir aux nombreux golfeurs qui choisissent de toucher de gigantesques chèques sur le circuit dissident.

Woods farouche opposant à la Super Ligue

"Je ne suis pas d'accord avec ceux qui partent au LIV, je pense qu'ils ont tourné le dos à ce qui leur a permis d'accéder à leur position, avait-il lancé avant le dernier British Open. Certains joueurs n'ont même jamais eu la chance de jouer sur l'un des circuits. Ils sont passés directement des rangs amateurs à cette organisation et n'ont jamais vraiment eu la chance de ressentir ce que c'est que de jouer un calendrier ou de jouer dans de grands événements. Certains de ces joueurs n'auront peut-être même jamais la chance de jouer dans des championnats majeurs. C'est une possibilité. Ils n'auront jamais l'occasion de vivre cela ici. De descendre les fairways d'Augusta National."

"Je ne comprends pas, avait-il ajouté. Que font ces joueurs pour de l'argent garanti, quelle est l'incitation à pratiquer? Quelle est la motivation pour aller là-bas et le gagner salement? Vous êtes juste payé beaucoup d'argent à l'avance et jouez quelques événements et jouez 54 trous. Je ne vois tout simplement pas en quoi cela est positif à long terme. Ce serait triste de voir certains de ces jeunes ne jamais avoir la chance de marcher sur ces terrains sacrés et de jouer dans ces Majeurs."