Golf: Tiger Woods communique après son spectaculaire accident de voiture

Au lendemain du violent accident de voiture subi par Tiger Woods, le compte Twitter de la star du golf a donné de ses nouvelles. Il est conscient mais sérieusement blessé à une jambe.

Les images de la carcasse de la voiture écrasée en contrebas d'une colline laissent imaginer la grosse frayeur qu'a dû vivre Tiger Woods. La star du golf a été victime d'une violente sortie de route en voiture mardi matin près de Los Angeles. Ce mercredi, son compte Twitter a donné des nouvelles en remerciant les nombreux soutiens reçus. Le texte indique que l'ancien numéro 1 mondial a subi une opération sur la partie inférieure de la jambe droite et sur une cheville.

Opéré pour soigner des fractures ouvertes

Le communiqué reprend les propos du Dr.Anish Mahajan, chef du service médical du Harbor-UCLA Medical Center où Woods a été transféré. "M. Woods a subi d'importantes blessures orthopédiques à son membre inférieur droit qui ont été traitées lors d'une intervention chirurgicale d'urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique, explique le médecin. Les fractures ouvertes comminutives affectant à la fois les parties supérieure et inférieure des os du tibia et du péroné ont été stabilisées en insérant une tige dans le tibia."

Le Dr Mahajan a ajouté que Tiger Woods a également subi de graves blessures à la cheville et au pied droits. Celles-ci ont été stabilisées "avec une combinaison de vis et de broches". "Un traumatisme au muscle et aux tissus mous de la jambe a nécessité une libération chirurgicale de la couverture des muscles pour soulager la pression due au gonflement", a-t-il poursuivi.

Il a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de conscience de Woods qui est "réveillé, réactif et en convalescence dans sa chambre d'hôpital". Certains médias évoquaient des blessures aux deux jambes mais le communiqué médical n'évoque finalement que la jambe droite.

"Il a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant", a déclaré Alex Villanueva, le shérif du service de police du comté de Los Angeles estimant que le port de la ceinture de sécurité avait sans doute sauvé la vie de la star. Cet accident jette un gros doute sur la suite de la carrière du prodige des greens, qui se remettait d'une nouvelle opération au dos.