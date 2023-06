Golf: Wyndham Clark remporte l'US Open à la surprise générale

L'Américain Wyndham Clark (29 ans) a signé l'exploit d'une vie en remportant à la surprise générale le prestigieux US Open, dimanche à Los Angeles. Il a notamment résisté au retour du Nord-Irlandais Rory McIlroy, ancien numéro un mondial.

Sensation à Los Angeles: l'Américain Wyndham Clark, qui n'avait jusque-là jamais fait mieux qu'une 75e place en tournois du Grand Chelem, s'est adjugé l'US Open de golf, en résistant au cador Rory McIlroy et à la pression de l'exploit d'une vie, dimanche. "Je crois que ma maman me regardait aujourd'hui. Tu me manques... J'ai travaillé si dur et j'ai visualisé si souvent ce moment où je me retrouverais dans cette position. C'était mon heure", a commenté le vainqueur, trophée en mains, après avoir essuyé ses larmes sur le green du n°18 où il a assuré le par pour acter son triomphe inattendu.

McIlroy échoue à un coup

De quoi en effet se montrer à la hauteur de la demande sa mère, Lise, qui lui mit son premier club dans les mains enfant, et l'avait enjoint à "jouer gros", juste avant de mourir d'un cancer du sein il y a 10 ans, à l'âge de 55 ans. Le golfeur de 29 ans a de fait su tenir bon en tête, tout au long du quatrième et dernier tour, devant McIlroy, n°3 mondial, double lauréat de l'épreuve en 2012 et 2014, qui rêvait d'un cinquième Majeur, mais a échoué à un coup.

Parti en pole position en début d'après-midi, ex aequo avec son compatriote Ricky Fowler qui a lui fini au 5e rang, Clark a placé un birdie dès le n°1 et n'a ensuite jamais eu la faiblesse de regarder dans le rétroviseur. Même après avoir compté jusqu'à trois coups d'avance sur McIlroy, grâce à son quatrième birdie du jour sur le n°14, là où le Nord-Irlandais y commit un bogey, quand son matelas s'est subitement réduit à une unité en raison de deux bogeys consécutifs aux trous suivants.

Il n'était pas dans le Top 200 mondial il y a deux ans et demi

Il a tenu bon dans la dernière ligne droite, en assurant les pars sur les n°17 et 18, comme son prestigieux rival, sans trop trembler, laissant apparaître un sourire en chemin. Il y avait pourtant de quoi, au regard de sa propre histoire avec la petite balle blanche et des échecs répétés, qui ont jalonné sa carrière depuis ses débuts en 2017 chez les professionnels, sans laisser entrevoir la perspective de succès, jusqu'à cette année.

Il y a un an et demi encore, il ne figurait même pas dans le top 200 mondial. Il a ensuite manqué le cut à 24 reprises entre 2021 et 2022, avant de surgir presque de nulle part ces derniers mois, s'offrant le Wells Fargo Championship, après un duel au dernier tour avec Xander Schauffele, champion olympique en titre.

Auparavant, il avait terminé 10e à l'Open de Phoenix et 5e au Valspar, avant de se montrer au Memorial avec une 12e place il y a deux semaines. De quoi se hisser au 34e rang juste avant ce Majeur qui lui a tendu les bras, après l'avoir renvoyé à ses études après seulement deux tours lors des deux précédentes éditions.