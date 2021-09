Ryder Cup: l'acteur Tom Felton de la saga "Harry Potter" évacué à l'hôpital

Les organisateurs du tournoi de gala de la Ryder Cup, organisée ce week-end aux Etats-Unis, ont annoncé l'évacuation de l'acteur Tom Felton, alias Draco Malfoy dans la série "Harry Potter", sans en préciser les raisons.

L'acteur Tom Felton, alias Draco Malfoy dans la série "Harry Potter", a été évacué jeudi du parcours de golf Whistling Straits lors d'un tournoi de gala à la veille de la Ryder Cup aux Etats-Unis. Les organisateurs du tournoi, étape du circuit PGA, ont annoncé que l'acteur britannique avait été emmené à l'hôpital sans donner plus de précision sur son état de santé ni sur les causes de l'incident. Selon plusieurs médias britanniques et américains, il a fait un malaise.

"Incident médical"

"Lors du match des célébrités de la Ryder Cup aujourd'hui, l'acteur et musicien Tom Fleton a connu un incident médical sur le parcours alors qu'il participait pour l'Europe, a expliqué la PGA américaine dans un communiqué. Il a été transporté vers l'hôpital local pour des soins. Aucune autre précision ne peut être apportée".

M. Felton, qui a fêté mercredi ses 34 ans, était conscient lorsqu'il a été évacué sur une voiturette. Il faisait équipe avec le hockeyeur finlandais de la NHL Teemu Selanne contre deux champions olympiques américains, l'ancien hockeyeur Mike Eurzione et l'ancien patineur sur glace Dan Jansen dans l'un des trois matchs à onze trous qui composent le tournoi des célébrités.

M. Felton s'est fait connaître en incarnant Draco Malfoy, le rival de Harry Potter dans les adaptations cinématographiques de la célèbre saga littéraire.