Affaire Martini: ce que l’on sait des poursuites judiciaires contre le président de la Ligue nationale de handball

Bruno Martini, président de la Ligue nationale de handball (LNH), poursuivi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques", va être présenté à un magistrat ce mercredi.

Bruno Martini (52 ans), président de la Ligue nationale de handball (LNH) été interpellé et placé en garde à vue lundi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques". L’ancien gardien de l’équipe de France, champion du monde en 1995 et 2001, a été déféré au tribunal de Paris mardi soir avant d’être laissé libre en vue d'une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur le mode du "plaider coupable".

Il va être présenté, ce mercredi, à un magistrat du parquet qui va donc lui proposer une peine, dans la mesure où il reconnaît les faits dans une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Il s'agit d'une comparution à huis clos dans les bureaux du parquet.

Une peine inférieure à cinq ans

S'il tombe d'accord avec le magistrat, le dispositif doit ensuite être homologué lors d'une audience publique par un juge. Mais ce ne sera pas ce mercredi, ni jeudi vraisemblablement, les délais d'audience étant longs à Paris. La peine maximale encourue est de cinq ans mais le parquet lui proposera une peine inférieure dans la mesure où il reconnaît les faits et où son casier est vierge.

Au sujet du fond de l’affaire, il n’y a pas eu de rencontre physique entre Bruno Martini et l’adolescent de 13 ans qui a porté plainte contre lui en 2020. Le jeune garçon s'est bien rendu chez le président de la Ligue mais a finalement renoncé à monter. Bruno Martini lui a payé le taxi pour qu'il rentre chez lui. Il y a en revanche bien eu des échanges de photos intimes, d'où le délit d'enregistrement d'images à caractère pédopornographique retenu par le parquet.

Au moment des faits présumés, à l'été 2020, Bruno Martini était toujours en poste au Paris Saint-Germain Handball en qualité de manager général. Il annoncera quelques mois plus tard, en décembre 2020, son départ après huit ans de service. Un départ effectif en janvier 2021 pour la structure esport Vitality, un grand nom européen, où il a assuré la fonction de manager de la performance. Il n'y restera que 10 mois avant de devenir président de la Ligue Nationale de Handball en novembre 2021.

La réaction de la ministre des Sports, "profondément choquée"

Dans la foulée, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a réagi sur les réseaux sociaux: "Comme chacun ce matin, je suis profondément choquée par ces informations dont la justice s'est saisie. Les instances du handball se sont rapidement mobilisées et se réunissent à 13h autour d’un comité directeur exceptionnel de la LNH en présence de la FFH. J’ai pleinement confiance dans le fait qu’elles prendront toutes les décisions qui s’imposent, tant sur le plan des sanctions disciplinaires que sur le futur de la gouvernance. J’ai pu échanger en ce sens avec Philippe Bana et David Tebib, vice-Président de la LNH. J'ai évidemment une pensée très émue pour le jeune garçon et sa famille qui ont eu, au moment des faits présumés, le bon réflexe de s'adresser à la police. Je leur adresse tout mon soutien."