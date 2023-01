Handball: Bruno Martini, président de la Ligue, poursuivi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques"

Selon France Info, Bruno Martini, président de la Ligue nationale de handball (LNH), a été placé en garde à vue lundi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques".

Selon les informations de France Info, Bruno Martini, président de la Ligue nationale de handball (LNH), a été interpellé et placé en garde à vue lundi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques". L’ancien gardien de l’équipe de France, champion du monde en 1995 et 2001, a été déféré au tribunal de Paris mardi soir avant d’être laissé libre en vue d'une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur le mode du "plaider coupable". Dans ce cas, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité, il lui sera proposé une peine inférieure à celle encourue de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Une plainte d'un adolescent de 13 ans en 2020

L’affaire a débuté avec la plainte d’un adolescent de 13 ans déposée à l’été 2020 dans laquelle il a expliqué avoir été approché sur un réseau social par un homme qui l’a amené à échanger plusieurs messages à caractère sexuel. L’homme lui a même proposé un rendez-vous et payé un taxi pour le rencontrer, l’adolescent renonçant au dernier moment.

La brigade de protection des mineurs a découvert le nom de Bruno Martini derrière le pseudo utilisé par l’homme sur les réseaux sociaux. Les policiers n’ont pas identifié d’autres victimes et ont fini par interpeller l’ancien international français à son domicile parisien lundi matin. Ses deux appartements à Paris et Montpellier ont été perquisitionnés et son matériel informatique saisi.

Lors de ses auditions, Martini a reconnu avoir approché l’adolescent en assurant avoir cru que le jeune garçon avait plus que 15 ans. Cette affaire intervient pendant le championnat du monde de handball où la France est qualifiée pour les quarts de finale après avoir signé un parcours parfait jusqu’alors. Martini, âgé de 52 ans, a été élu à la présidence de la LNH en novembre 2021.