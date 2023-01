Mondial de hand: les Bleus affronteront l'Allemagne en quart de finale

L'équipe de France de handball affrontera mercredi, en quart de finale du Mondial, l'Allemagne, qui s'est inclinée au bout d'un match engagé et à suspense contre la Norvège (28-26), ce lundi à Katowice (Pologne).

La Mannschaft termine deuxième du groupe III pendant que la France, première du groupe I après son succès la veille contre l'Espagne (28-26), était déjà à Gdansk, lieu du quart de finale, mercredi.

"Un grand classique", pour Luka Karabatic

Les Allemands, qui ont pu espérer terminer en tête de leur poule (un nul leur suffisait) en passant pour la première fois en tête à la 52e minute, effectueront mardi, veille du quart, les quelque 500 km de trajet jusqu'aux bords de la mer Baltique. Une route sud-nord à travers la Pologne empruntée 24 heures plus tôt par les Français, qui disposeront eux d'un jour de repos plein avant le rendez-vous dans l'Ergo Arena (11.000 places environ).

"C’est un grand classique du handball européen/international, France–Allemagne, on a tous un souvenir des matchs mythiques, commente Luka Karabatic. C’est une des équipes qui compte sur la scène européenne. Arrivé au stade des quarts de finales, il n’y a pas de petites équipes. Que ce soit la Norvège ou l’Allemagne, ça aurait été un adversaire de très bonne qualité. On a vu ce soir que le match a été très indécis, il aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre. Pour nous ça sera l’Allemagne et on a deux jours pour se préparer."