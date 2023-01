Mondial de hand: vainqueurs du Monténégro, les Bleus font un pas vers les quarts

L'équipe de France de hand a fait un pas en direction des quarts de finale du Mondial après avoir démarré le tour principal comme elle avait terminé la phase de groupes: par une probante victoire, mercredi face au Monténégro (35-24) à Cracovie.

Le format de la compétition, où les points du premier tour (contre les autres équipes qualifiées) sont conservés au second, favorise les sélections comme la France qui ont fait un sans-faute. Les champions olympiques, vainqueurs de la Pologne (26-24), de l’Arabie Saoudite (41-23) puis de la Slovénie (35-31) lors de la première phase, ont pris la tête de leur poule avec six points, deux de plus que la Slovénie et l'Espagne, qui joue dans la soirée.

Les deux premiers sont qualifiés pour les quarts et les Bleus devraient être, sauf surprise, l'un de ceux-ci, avec un succès lors des deux matches à venir, contre le modeste Iran vendredi puis l'Espagne dimanche.

La route de Gdansk semble dégagée après un match de nouveau maîtrisé, comme contre les Slovènes, face à des Monténégrins au jeu un peu plus stéréotypé. Ils ont ainsi souvent forcé les tirs de la base arrière, facilitant le travail de Vincent Gérard, qui a aussi sorti quelques parades d'exception.

Gérard et Richardson en grande forme

Le gardien a réalisé sept arrêts dans les vingt premières minutes pour permettre aux Bleus de creuser un petit écart (10-5, 19e), ramené à seulement trois unités à la pause (16-13) après une fin de première période moins maîtrisée. Qu'importe: Gérard ne s'est pas refroidi pendant la mi-temps et a commencé la seconde période par trois arrêts. Dont deux penalties (3/3 dans cet exercice au final). Il termine à près de 50% de réussite (15/33).

Après deux buts de l'arrière gauche Elohim Prandi, auteur d'un bon début avant de connaître plus de déchet (deux échecs), Valentin Porte a porté l'avance à sept unités à vingt minutes de la fin (23-16). Outre Gérard, l'homme du match côté français a été Melvyn Richardson.

En l'absence de Dika Mem, toujours blessé aux abdominaux, le fils de l'ancien "Barjot" Jackson Richardson, champion du monde 1995, a parfaitement suppléé au poste d'arrière droit Nedim Remili, beaucoup moins en réussite que lundi face aux Slovènes (2/5 et quelques mauvais choix de passe). Après deux échecs lors de ses trois premiers tirs, Richardson a signé un quasi sans faute (10 buts sur 13 tentatives), notamment aux penalties (4/5) où il a également remplacé Kentin Mahé.