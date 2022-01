Euro Handball: les Bleus poursuivent leur sans-faute face aux Pays-Bas

L’équipe de France de handball est toujours invaincue à l’Euro 2022 après son succès ce jeudi face aux Pays-Bas (34-24). Les Bleus poursuivent leur chemin vers les demi-finales.

L’Euro 2022 se déroule sans accroc pour les Bleus. Après un premier tour rondement mené face à la Croatie, l’Ukraine et la Serbie, l’équipe de France de handball maintient le rythme avec une rencontre maîtrisée ce jeudi face aux Pays-Bas (34-24). Le début de match donnait le ton avec un 5-0. Une aisance trompeuse avec les Néerlandais qui revenaient à hauteur peu avant la pause (12-12). Vincent Gérard intervenait alors pour stopper un penalty (28e) qui lançait un coup de collier des Bleus avant la mi-temps.

Gérard encore décisif

Mem puis Minne permettaient aux Bleus de virer en tête (15-12, 30e). L’accélération se poursuivait avec notamment des réalisations de Melvyn Richardson (33e) puis de Nikola Karabatic (19-12, 34e). Le plus dur était fait, et le show des Bleus se poursuivait avec un nouvel arrêt de Gérard suivi d’un kung-fu de Nahi (24-18, 43e). La fin de match était à sens unique avec un score nettement en faveur des Bleus (34-24). La France prend la tête de son groupe et continue sa route vers les demi-finales. Prochaine étape samedi (18h) dans le tour principal face à l’Islande.