Euro handball: les trois du clés du match pour que les Bleus battent la Suède

L’équipe de France de handball affronte la Suède en demi-finale de l’Euro ce vendredi soir (20h30). Un an après avoir essuyé une lourde défaite contre les Suédois au Mondial (32-26), les Bleus vont devoir être performants dans de nombreux secteurs de jeu.

Une défense hermétique

C’est ce qui a fait la grande force des Bleus depuis le début de la compétition. La défense française est en place, articulée autour du néophyte Karl Konan, impressionnant pour sa première compétition internationale, et de Ludovic Fabregas, indéboulonnable dans le bloc central des Bleus. Dès que la France a manqué d’agressivité et d’intention dans ce secteur, contre l’Islande et le Danemark en 1ere mi-temps, les Français se sont fait châtier derrière. La Suède est une équipe qui pose régulièrement des problèmes aux tricolores en attaquant les espaces extérieurs. Les Bleus vont devoir trouver rapidement leurs repères pour faire douter leurs adversaires.

Des gardiens qui ont une revanche à prendre

Les 45 premières minutes du match contre le Danemark ont été un supplice pour Vincent Gérard et Wesley Pardin. Le n°1 au poste a même attendu la 17e minute pour réussir sa première parade. Au total, les deux portiers se sont contentés de 5 petits arrêts contre 14 aux Danois. Si Vincent Gérard a su sortir les ballons importants en fin de partie, il devra se mettre beaucoup plus rapidement dans son match ce soir pour faire déjouer les tireurs suédois. Depuis le début du tournoi, la paire française est solide (33% d’arrêts). Les Scandinaves sont la 2e équipe la plus efficace au shoot (67,2%) de la compétition derrière le Danemark. La France aura besoin de deux bons gardiens pour s’imposer.

Stopper le jeu rapide suédois

Comme le Danemark, la Suède propose un handball fluide et se projette très vite vers l’avant. Les Bleus vont devoir être efficaces en attaque et limiter les pertes de balle pour ne pas offrir de munitions à leur adversaire. La Suède s’appuie sur la qualité de passe et la vision de son meneur de jeu Jim Gottfridsson (24 buts, 41 pd depuis le début de l’Euro). Si la France limite l’impact du maître à jouer suédois et empêche l’un des meilleurs buteurs du tournoi Hampus Wanne (41 buts) de se projeter en contre-attaque, les Bleus auront fait une grande partie du chemin.