Euro handball: les Bleus arrachent leur billet pour les demies en renversant le Danemark

Longtemps dominée en attaque par les Danois et incapable d'enchaîner de bonnes séquences pendant presque toute la rencontre ce mercredi, l'équipe de France de handball s'est arrachée dans les dernières minutes pour arracher son billet pour les demi-finales de l'Euro. Une victoire 30-29 des champions olympiques en titre qui affronteront la Suède vendredi.

Les Bleus n'avaient pas le droit à l'erreur après la victoire de l'Islande plus tôt dans l'après-midi face au Monténégro (34-24). Pour entrevoir les demi-finales, il fallait a minima un match nul face au Danemark aux hommes de Guillaume Gille pour rallier le dernier carré.

Mercredi soir à Budapest, la France est tombée sur des Danois en pleine réussite offensive et qui n'ont jamais lâché l'étreinte, eux qui promettaient de "mettre les Tricolores dans l'avion" avant le match. Menés au score toute la rencontre, les coéquipiers de Nikola Karabatic se sont arrachés dans les toutes dernières minutes pour renverser les doubles champions du monde (30-29). Au bord du gouffre, la France disputera bien les demi-finales de l'Euro face à la Suède après un match qui restera dans les mémoires.

Les Bleus reviennent de l'enfer et filent en demi-finales

Il suffit de jeter un oeil aux statistiques de la première période pour prendre la mesure du calvaire vécu par les Bleus ce mercredi. De l'exploit réalisé, aussi, après 60 minutes de jeu et de tension sur le banc tricolore. Quand les Danois affichaient une belle réussite (17 buts sur 22 tirs) en attaque, les Bleus marquaient le coup (12 buts sur 25 tirs). Derrière, les portiers français ont eu toutes les peines du mal à se mettre dedans avec un seul arrêt sur les 18 premiers tirs adverses...

Menés 17-12 à la pause, les coéquipiers de Nikola Karabatic comptaient encore cinq buts de retard à 12 minutes de la fin. Mais dans la lignée d'Hugo Descat et de Dika Mem, les deux meilleurs scoreurs tricolores, l'espoir est revenu, peu à peu. Courageux, résilients, les Bleus sont revenus à hauteur des Danois pour la première fois de la rencontre à la 57e minute (28-28). Dika Mem viendra inscrire le dernier but, synonyme de victoire (30-29) et de première place du groupe I... devant le Danemark.

"C'est énorme, on rate complètement notre début de match mais on n'a rien lâché, on y a toujours cru, on s'est jetés sur leurs ballons comme des morts de faim", analysait Valentin Porte à l'issue de la partie. "On gagne et on termine premiers de la poule, c'est parfait. Je tire un gros coup de chapeau à l'équipe. Le premier objectif est atteint, maintenant on va essayer de rouler sur tout le monde."

Rendez-vous désormais face à la Suède, vendredi (18 heures), pour un remake du dernier carré du Mondial 2021, quand le Danemark défiera l'Espagne. Le billet pour le Mondial 2023 en Pologne et en Suède est, lui, d'ores et déjà en poche.