France-Suède: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la demi-finale de l'Euro de handball

L'équipe de France masculine de handball doit battre la Suède pour se hisser en finale du championnat d'Europe, dont la phase finale se déroule à Budapest (Hongrie). Un match à suivre ce vendredi à 20h30.

Après sa performance héroïque face au Danemark (30-29), l'équipe de France masculine de handball se mesure à la Suède pour une place en finale de l'Euro 2022. L'adversaire est de taille: il s'agit du bourreau du Mondial 2021.

Ce match est à suivre en direct à la télévision sur beIN Sports 1 et TF1. Le coup d'envoi est prévu à 20h30. Ce sera également à suivre en fil rouge à la radio sur RMC.

En quête d'un 4e sacre européen

Il y a un an presque jour pour jour, au même niveau de la compétition lors du Mondial-2021, les Bleus avaient bien été arrêtés par des Suédois dominateurs (32-26). "On avait été loin de leur niveau", se rappelle Nikola Karabatic.

En cas de victoire face à la Suède, les Bleus se rapprocheront d'un quatrième titre européen. Celui-ci les fuit depuis 2014, année du dernier sacre continental.

Si les Bleus devront encore se passer de Nicolas Tournat et de Kentin Mahé, les Suédois doivent aussi se réinventer face à la vague coronavirus. Ils devront faire sans Lukas Sandell, auteur de 16 buts depuis le début de la compétition, et confirmé positif jeudi. Cinq autres joueurs dont le meilleur buteur Hampus Wanne (41 buts) et Niclas Ekberg sont aussi annoncés isolés par l'équipe suédoise. Enfin Andreas Palicka, futur gardien du PSG, et Felix Claar demeuraient jeudi incertains après avoir été testés positifs le 23 janvier.