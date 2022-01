Euro handball: qui est Erick Mathé, l’entraîneur qui remplace Guillaume Gille sur le banc des Bleus ?

Positif au Covid et isolé dans sa chambre d’hôtel à Budapest, Guillaume Gille sera remplacé par Erick Mathé sur le banc de touche contre l’Islande ce samedi (18h). Un gros bosseur qui a su attendre son heure avant d’avoir des responsabilités.

"Erick? Il bosse 22 heures sur 24." Ces mots sont signés Alain Poncet, président du club de Chambéry. Sur le banc du club savoyard depuis plus de 3 saisons, la force de travail d’Erick Mathé est louée par tous. "C’est un stakhanoviste du travail, confirme Bertrand Gille, chef de délégation de l’équipe de France en Hongrie et directeur sportif de Chambéry. Il essaie de laisser le moins de place possible au hasard. Il anticipe tout."

Mathé est bien plus qu’une simple doublure. A Montpellier il était l’adjoint de Patrice Canayer lorsque le club a remporté la Ligue des Champions en 2018. L’actuel n°2 des Bleus a pris le temps de se construire en passant par toutes les divisions, du plus bas niveau départemental au pôle espoir de Poitiers avant d’être nommé meilleur entraineur de 2e division avec Bordeaux.

"Un mec à part dans le milieu"

"C’est un mec à part dans le milieu, souffle Loïc Camberrou, conseiller technique départemental en Gironde. Il fait partie des besogneux et des talentueux de notre métier sans être passé par le parcours classique. Il a un parcours atypique." Pour sa première expérience comme entraineur principal en Division 1 et dès sa première saison, il gagne la Coupe de France avec Chambéry. "Il a de l’empathie envers les joueurs, il n’est pas obtus, poursuit Bertrand Gille. Il est à l’écoute. Il partage son envie de réussir."

Lorsque Guillaume Gille, enfant du club de Chambéry, le contacte pour le poste d’adjoint en équipe de France, Erick Mathé ne s’y attendait pas. "Ça nous a demandé de la réflexion de laisser notre entraineur principal à disposition des Bleus mais refuser une telle aventure, c’est casser un rêve, souligne Alain Poncet. Cela n’aurait pas été sain de lui refuser cela." Le binôme avec Guillaume Gille est rodé à merveille. Les deux hommes avaient d’ailleurs anticipé la possibilité de voir Mathé prendre les rênes de l’équipe. "Ils se sont très bien trouvés avec Guillaume sur le terrain de la rigueur, souffle Bertrand Gille, frère de Guillaume. Sur cette capacité à avoir une charge de travail importante."

Mathé: "Je ne remplace pas Guillaume, c’est toujours l’entraineur"

Dès l’annonce du test positif de Gille, le staff a planché sur une réorganisation rapide et efficace. "Je ne remplace pas Gino (le surnom de Guillaume Gille, lâche le futur coach des Bleus contre l’Islande. Il n’est pas là physiquement mais il est à côté. On s’appelle tout le temps, on est en visio tout le temps. C’est simplement qu’il n’a pas le droit d’être opérationnel sur le terrain, sinon c’est toujours Guillaume Gille l’entraineur. Je suis le remplaçant momentané."

Testé positif au Covid pendant la préparation, l’ancien entraineur des filles de Besançon aura un rôle prépondérant à jouer pour les Bleus dans la suite de ce tournoi. "Ce n’est quand même jamais évident de changer de rôle et de responsabilité même quand vous êtes un entraineur expérimenté mais l’ambiance qu’il y a au niveau du staff est tellement bonne, il y a une telle bienveillance respective, que les choses se font naturellement", termine Bertrand Gille. Guillaume Gille ne retrouvera pas le terrain avant la demi-finale mais il sait qu’il peut compter sur Erick Mathé pour assurer l’intérim avec brio.