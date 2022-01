Euro handball: le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille positif au Covid-19

Le sélectionneur de l'équipe de France de handball a été testé positif au Covid-19 ce vendredi. Le technicien tricolore est placé en isolement alors que les Bleus disputent actuellement le tour principal de l'Euro en Hongrie et en Slovaquie.

Impériaux sur le terrain avec quatre victoires en autant de matchs lors de l'Euro 2022, les Bleus se montrent moins efficaces pour éviter les coups du sort et les cas positifs au Covid-19. Après avoir été touché par un cluster à quelques semaines du tournoi continental, le groupe tricolore a également appris le test positif de Karl Konan mardi. Ce vendredi, c'est au tour du sélectionneur Guillaume Gille d'être malade.

Le coach de l'équipe de France a été testé positif au Covid-19 ce vendredi matin. Guillaume Gille a été placé immédiatement à l'isolement à l'hôtel des Bleus à Budapest en Hongrie. Le technicien est asymptomatique.

Gille: "Je fais partie d'une longue liste de covidés sur cette compétition"

Le staff des Bleus va donc se réorganiser. Eric Mathé va prendre les fonctions de coach numéro 1. Yohan Delattre, entraîneur des U21, arrive en renfort au sein du groupe tricolore.

"On va s'adapter en conséquence, a confié Guillaume Gille auprès de RMC Sport depuis sa chambre d'hôtel. Très tôt, on a anticipé cette possibilité. Yohan Delattre connait nos réflexions sur l'équipe. On était ce matin en train de préparer le match contre l'Islande avec le staff quand le docteur m'a prévenu. Je ne veux pas en faire étalage, je fais partie d'une longue liste de covidés sur cette compétition, je veux qu'on reste focalisé sur ce qu'on est en train de faire dans ce tournoi. Malgré l'annonce et la frustration d'être seul, je veux me centrer sur le sportif, faire avancer le groupe et gagner les matchs. Je veux juste qu'on parle de handball."

Après une victoire convaincante face aux Pays-Bas (34-24) ce jeudi, l'équipe de France affrontera l'Islande ce samedi. En cas de succès contre la formation nordique, les Bleus prendraient une belle option en vue de la qualification pour les demi-finales de l'Euro. Surtout, un succès constituerait une excellente préparation avant le choc programmé le 26 janvier contre le Danemark.