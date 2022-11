Euro handball féminin: "Elles ont joué à 9", Krumbholz et les Bleues fracassent l'arbitrage de Monténégro-France

Dominée ce dimanche par le Monténégro lors du match pour la 3e place de l'Euro de handball féminin (27-25 après prolongation), l'équipe de France a sévèrement critiqué l'arbitrage après la rencontre. "Elles ont joué à 9", a grincé le sélectionneur Olivier Krumbholz.

C'est une défaite qui passe mal. Après être tombée face à la Norvège en demi-finale, l'équipe de France espérait repartir de cet Euro féminin avec la médaille de bronze. Mais les Bleues ont été battues par le Monténégro (27-25) au terme de la prolongation, et ont regretté des décisions arbitrales qui ont presque systématiquement favorisé leurs adversaires du jour.

"Quand ils mènent de 2 buts, il y a bien sûr un Monténégrin qui jette un rouleau de papier pour arrêter le jeu ; Jaukovic elle se traîne trois fois par terre pour que tout le monde récupère, a énuméré Olivier Krumbholz, le sélectionneur, furieux en zone mixte. C'était une association entre les arbitres et l'équipe du Monténégro, ce match. Clairement, elles ont joué à 9 en permanence. (...) Je suis très triste pour le handball parce qu'on est tombés très bas dans la qualité de l'arbitrage. Il y en a qui jouent à domicile et peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent."

Lors de cet Euro organisé au Monténégro, en Slovénie et en Macédoine du Nord, les joueurs du Monténégro ont plusieurs fois semblé avantagées par l'arbitrage, et notamment face à la Roumanie, plus tôt dans la compétition. "Vraiment, j'ai un sentiment d'injustice, a lâché Estelle Nze Minko. J'ai le sentiment que tout leur manège à elles a marché. Rester au sol, s'arracher, tomber, tout a marché."

La capitaine de l'équipe de France souligne la faiblesse des arbitres et peut-être, en partie, la naïveté des Bleues. "Il y a deux choses : soit c'est aux arbitres de changer leur manière d'étudier le jeu, sachant qu'on sait très bien que le Monténégro est une équipe qui fait ça ; ou alors on est trop bonnes trop connes. On est trop gentilles, on ne joue pas assez les trucs. Si ça peut faire la différence pour gagner une médaille, il faut qu'on se mette à le faire dès demain. Il faut qu'on se mette à jouer comme ça."

"Elles sont pas au niveau"

Grâce Zaadi, qui a offert la prolongation à la France sur un jet de sept mètres juste avant la fin du temps réglementaire, était elle aussi très remontée : "Je vais parler encore une fois de l'arbitrage. J'en ai vraiment marre des arbitres. Honnêtement, toute la compétition, il y a des choses à redire sur l'arbitrage. Je ne parle pas que de l'équipe de France mais ce soir c'est nous qui le vivons et c'est relou, parce que j'ai le sentiment qu'elles ne sont pas au niveau."

La Française aimerait que dans une compétition internationale de ce niveau, les arbitres soient à la hauteur de l'évènement. "Ca m'énerve parce qu'on mérite d'avoir les meilleurs arbitres, comme il y a les meilleures équipes et les meilleures joueuses du monde qui s'expriment sur le terrain. Je m'en fiche que ce soient des femmes ou des hommes, on veut les meilleurs."

"Ce soir, il y a des choses qui se passent, c'est aberrant. Au final, tu dois te battre pour revenir au score, tu dois te battre contre l'arbitrage, a conclu Zaadi. C'est compliqué. Je n'ai pas envie de dire le mot volées. Je pense qu'on n'a pas été aidées." Championnes olympiques il y a un peu plus d'un an à Tokyo, les Bleues terminent cet Euro sur une grosse désillusion.