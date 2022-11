Euro handball féminin: le coup de gueule de Krumbholz sur le niveau de l'arbitrage

Le sélectionneur des Bleues s’est interrogé sur le niveau de l’arbitrage européen depuis le début de cet Euro avant d’affronter le Monténégro ce dimanche (20h30), dans une ambiance qui s’annonce très chaude. Olivier Krumbholz regrette que les meilleurs arbitres soient réquisitionnés pour les compétitions masculines.

"Ce qui est très désagréable, c'est d’avoir l'impression que le hand féminin est un champ d'expérimentation." Avant le début du tour principal, Olivier Krumbholz n’a pas épargné l’EHF (la fédération européenne de handball), qui organise l’Euro, au moment d’évoquer le match contre le Monténégro (dimanche 20h30). Il a pointé du doigt la désignation des arbitres lors des compétitions internationales féminines.

"On se dit que ce n’est pas grave, analyse le sélectionneur des Bleues. Que les filles sont suffisamment correctes pour qu’il n’y ait pas d’incidents lorsque l’arbitrage dévisse complètement. Quand on parle de parité, on pourrait se pencher sur ces problèmes. Est-ce que c’est logique de réserver les meilleurs arbitres du monde pour la compétition masculine ? Je m’interroge."

Le manager de l’équipe de France espère également profiter d’un arbitrage juste lors du match contre le Monténégro qui devrait se disputer dans une ambiance bouillante avec une arrivée massive de supporters du pays des Balkans.

"Si on tombe sur des arbitres médiocres, ils se feront balader"

"Il faudra qu’il y ait de la qualité dans l’arbitrage, poursuit-il. Le Monténégro a l’habitude de jouer en tentant d’influencer énormément les arbitres. Si on tombe sur une paire médiocre, elle se fera balader, ce sera sans limite. Si elles se rendent compte qu’il y a une ouverture, elles vont en profiter."

Pour le technicien, le Monténégro, qui a terminé le tour préliminaire en tête de la poule D et possède le même nombre de points que la France, est l’équipe la plus roublarde de la compétition. "On ne sait pas combien de supporters monténégrins seront présents, termine l’emblématique sélectionneur des Bleues. S’ils sont 200, ils feront du bruit pour 800 mais nos joueuses jouent la Ligue des champions dans des salles hostiles. Ce n’est pas la première fois qu’on aura une bande d’énergumènes qui cherchera à nous impressionner."

En cas de succès, l’équipe de France fera un grand pas vers la qualification en demi-finale.