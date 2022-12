Hand (F) : l'incroyable come-back de Tervel, qui va rejouer huit ans après sa retraite... et dans la meilleure équipe du monde

Le club hongrois de Györ, considéré comme le plus puissant du hand féminin, fait sortir de sa retraite ce samedi face au Rapid Bucarest (18 heures) la Française Raphaëlle Tervel, 43 ans. La championne du monde 2003 y occupait le poste d'entraîneure-adjoint, mais vient combler les manques de son équipe dans le secteur défensif.

C'est du jamais-vu, et un incroyable come-back pour l'un des visages les plus connus de l'histoire du hand féminin français. Retraitée des terrains depuis 2014, reconvertie avec succès entraîneure de Besançon en 2015, Raphaëlle Tervel va renfiler son maillot de joueuse professionnelle. Et ce, affublée des couleurs du club le plus puissant du monde depuis près d'une décennie, Györ.

L'ancienne capitaine de l'équipe de France, 43 ans et championne du monde avec les Bleues d'Olivier Krumbholz en 2003, assumait depuis l'année dernière le costume d'entraineure-adjoint de l'Espagnol Ambros Martin en Hongrie. Mais confrontée à une pénurie d'éléments dans le secteur défensif, l'idée a germé, jusqu'à éclore, l'équipe hongroise va permettre à Tervel de rejouer afin de compenser les blessures.

Retour à la case... arrivée

La Franc-comtoise va donc intégrer l'un des plus gros effectifs de la Ligue des champions. Elle est déjà qualifiée pour disputer le match de son équipe dans la compétition dès ce samedi (18 heures) contre le Rapid Bucarest. Huit ans après sa dernière rencontre pro.

Vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions - la dernière fois en 2019 -, Györ est considéré comme la référence du handball féminin. Il a encore été finaliste cette saison, battu par les Norvégiennes de Kristiansand (33-31).

C'est un retour à la case "arrivée" pour la Tricolore, qui y avait mis un terme à sa très belle carrière après avoir joué une décennie à Besançon, puis évolué en Espagne et en Norvège. Parfois envoyée sur le banc de l'équipe de France à la place d'Olivier Krumbholz, Tervel s'apprête à sortir de sa retraite pour la deuxième fois après 2021, où elle avait rejoué avec Besançon.