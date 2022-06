Hand: Metz bat Esbjerg et prend la troisième place de la Ligue des champions

Les handballeuses de Metz ont dominé les Danoises d'Esbjerg 32 à 26, dimanche à Budapest, et décrochent la 3e place de la Ligue des champions, portée par la belle prestation de la demi-centre Grâce Zaadi et de l'arrière gauche Orlane Kanor.

Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade, battues en demies samedi par les Norvégiennes de Kristiansand (33-27), montent ainsi sur le podium de la C1, ce qu'elles n'étaient pas parvenues à faire en 2019 après un premier Final 4 frustrant conclu sur deux défaites d'un but contre Rostov en demies et Kristiansand en petite finale.



Dimanche, les coéquipières de Méline Nocandy ont pris le match par le bon bout, sous l'impulsion de Grâce Zaadi, pour s'échapper assez rapidement au score (7-2). Les six buts d'avance au moment de rejoindre les vestiaires à la pause (18-12), ont été conservés jusqu'à la fin (32-26), les Messines résistant très bien à la tempête Henny Reistad, bien muselée en première période (trois réalisations) mais qui a inscrit sept buts en seconde.

"L'histoire se finit extrêmement bien"

"Je suis très contente et très satisfaite de l'image que l'on a montrée. (...) Ca ressemble plus au Metz Handball que l'on a vu cette saison et ce n'est pas forcément celui que l'on a vu hier", a apprécié Zaadi, meilleure buteuse des Dragonnes avec sept réalisations, bien épaulée par les performances de Tamara Horacek et Orlane Kanor.



Zaadi, qui espère que Metz "se hissera en finale" la "prochaine fois", était revenue dans son club formateur de Metz pour finir la saison, après l'exclusion de son club russe de Rostov à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.



"L'histoire se finit extrêmement bien. Cette médaille représente beaucoup", a estimé la demi-centre de l'équipe de France, qui repartira vers une aventure à l'étranger la saison prochaine, dont la destination n'a pas encore été révélée. Après une finale de Coupe de France à Bercy dans six jours contre Besançon, Metz connaîtra un renouvellement d'effectif cet été, avec les départs notamment de Méline Nocandy à Paris 92 et d'Orlane Kanor au Rapid Bucarest.