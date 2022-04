Hand: "Je vais mieux", le témoignage touchant de Valentin Porte sur sa santé mentale

Quelques semaines après avoir révélé suivre une thérapie, Valentin Porte est de retour chez les Bleus pour une double confrontation amicale face à l'Espagne. Dans une interview accordée au Parisien, il assure aller mieux.

Les Bleus ont retrouvé leur capitaine. Motivé et apaisé. Absent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France pour raisons psychologiques, Valentin Porte est cette fois bien présent pour la double confrontation amicale à venir face à l'Espagne. Le Montpelliérain avait déclaré forfait pour les matchs de la Golden League à la mi-mars, traversant une période très délicate.

Avec une sincérité touchante, il avait révélé dans L’Equipe suivre une thérapie après une séparation douloureuse avec sa compagne. En accord avec son sélectionneur Guillaume Gille, il avait pris du temps pour lui afin de se ressourcer. "J’ai expliqué aux gars le pourquoi du comment de mon absence. Je leur ai dit que je ne me sentais vraiment pas bien il y a quelque temps. (…) Je vais mieux. Retrouver les Bleus me prouve que je remonte doucement la pente dans ma vie privée et professionnelle. Je ressens moins l’angoisse et le malaise que j’avais la dernière fois", raconte-t-il ce jeudi dans une interview donnée au Parisien.

"J’en avais vraiment besoin"

Il revient aussi avec beaucoup de pudeur sur les conséquences de son témoignage, au-delà de son cas personnel. "Cela me faisait du bien. Je n’ai pas fait ça pour me faire plaindre mais sur le moment, j’en avais vraiment besoin. Les évoquer a peut-être permis aussi d’aider d’autres personnes qui traversent les mêmes soucis. C’est important d’en parler parce que ça existe. Cela m’a permis d’être sur la bonne voie même si je sais que j’ai encore beaucoup de travail à effectuer", souligne le joueur de 31 ans, champion olympique l'été dernier à Tokyo.

Au micro des Grandes Gueules du Sport samedi dernier sur RMC, il avait expliqué en longueur comment il avait pris conscience de la situation qu’il traversait : "Le déclic, c’est ma femme qui me l’a déclenché en partant de la maison pour tirer la sonnette d’alarme. C’est ça qui m’a fait ouvrir les yeux sur le fait qu’il y avait un problème. Quand on est sportif de haut niveau, qu’on est dans sa bulle, on a l’impression que tout va bien, que tout est nickel, qu’on a le contrôle sur tout et que notre carrière se passe sans problème, c’est un peu ce qui se passait. (…) En commençant cette thérapie, et j’ai bien compris qu’il y avait un gros problème et que je n’allais pas du tout dans le bon sens, que je déviais de la bonne trajectoire."

Les Bleus ont rendez-vous ce jeudi à Bercy (21h05) et samedi (21h05) contre l'Espagne pour clôturer une saison internationale longue de deux années, débutée par les qualifications pour l'Euro 2022 en janvier 2021, marquée par l'épidémie de coronavirus et ponctuée par le sacre aux Jeux olympiques de Tokyo et deux quatrièmes places au Mondial 2021 puis à l'Euro en janvier dernier.