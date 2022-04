Handball: "Je cherche à aller mieux", Valentin Porte se confie sur sa santé mentale

Quelques semaines après avoir expliqué suivre une thérapie, le capitaine de l’équipe de France Valentin Porte s’est exprimé sur son état de santé mentale lors des Grandes Gueules du Sport, sur RMC.

Mi-mars, Valentin Porte avait révélé suivre une thérapie après une séparation douloureuse avec sa compagne. Un sujet peu abordé dans le sport de haut niveau. "J’ai toujours eu l’habitude de dire quand c’est bien, c’est bien, et quand c’est pas bien, c’est pas bien, a expliqué Valentin Porte ce samedi dans Les Grandes Gueules du Sport, sur RMC. Donc quand je ne me sens pas au mieux ou même mal, je le dis."

"Mais là où je vois que c’est un peu tabou, c’est qu’on a du mal à en discuter entre nous, reprend Porte. Je vois mes coéquipiers en club qui n’osent pas forcément aborder le sujet. Je peux les comprendre, ça peut être un peu bizarre, gênant. J’en discute avec les personnes proches, pas encore avec l’équipe de France. Pour le moment, on a très peu abordé le sujet."

Récemment promu capitaine de l’équipe de France, Porte assure que cet élément a pu jouer dans sa situation actuelle. "Peut-être que le brassard est une des raisons. Je n’ai pas encore toutes les réponses, je cherche à les trouver. Je cherche à aller mieux, à comprendre certaines choses. Peut-être que des choses vont évoluer, vont changer, en tout cas je vais continuer à avoir des discussions avec les personnes intéressées et je verrai ce qu’il en est plus tard."

"Je retrouve un peu le sourire"

Le handballeur est aussi revenu sur ce qui l’a fait prendre conscience de la situation. "Le déclic, c’est ma femme qui me l’a déclenché en partant de la maison pour tirer la sonnette d’alarme. C’est ça qui m’a fait ouvrir les yeux sur le fait qu’il y avait un problème. Quand on est sportif de haut niveau, qu’on est dans sa bulle, on a l’impression que tout va bien, que tout est nickel, qu’on a le contrôle sur tout et que notre carrière se passe sans problème, c’est un peu ce qui se passait. (…) En commençant cette thérapie, et j’ai bien compris qu’il y avait un gros problème et que je n’allais pas du tout dans le bon sens, que je déviais de la bonne trajectoire."

"Je discute et j’apprends à hiérarchiser les choses, poursuit Porte. La carrière de sportif de haut niveau, c’est très important, mais il n’y a pas que ça dans la vie. La vie de famille, je pense que ça a une place très importante, peut-être la plus importante, et il faut que j’arrive à hiérarchiser tout ça. (…) Je retrouve un peu le sourire depuis quelques semaines, je me sens plus apaisé. J’ouvre les yeux, je remets les choses dans l’ordre."