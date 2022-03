Handball: problèmes conjugaux et thérapie, Porte justifie son forfait avec les Bleus

Capitaine de l’équipe de France de hand, Valentin Porte ne participera pas à la troisième étape de la Golden League le week-end prochain au Danemark. Le joueur de Montpellier a expliqué son absence en raison d’une séparation douloureuse avec sa compagne et le début d’une thérapie.

A l’image du football où Thierry Henry a appelé les joueurs à ne pas cacher leurs problèmes mentaux, la parole des sportifs se libère au sujet des troubles psychologiques et autres dépressions. Très troublé depuis le retour de l’Euro, Valentin Porte a été laissé au repos par le staff des Bleus pour la troisième étape de Golden League disputée le week-end prochain au Danemark. Dans la foulée de l’annonce de son forfait par la Fédération française de handball, le capitaine tricolore s’est expliqué dans un entretien accordé au journal L’Equipe.

"Physiquement, j'ai quelques pépins mais qui ne m'empêchent pas de rejoindre l'équipe de France. J'enchaîne les problèmes personnels depuis le retour de l'Euro, a indiqué lundi le joueur de 31 ans. J'ai commencé une thérapie avec une psychologue et je suis à un point où la thérapie me met dans de grosses difficultés psychologiques que je n'avais jamais vécues. J'ai exposé cela à Guillaume (Gille, le sélectionneur tricolore, ndlr). Aujourd'hui, je ne me sens pas prêt, et cela m'angoisse, d'honorer une sélection en équipe de France. Je ne me sens pas à l'aise, pas bien."

"Ma femme est partie"

Angoissé à l’idée de porter le maillot flanqué du coq alors que la tête n’y est pas, Valentin Porte laissera finalement le capitanat à Luka Karabatic. Au-delà de sa thérapie, l’arrière ou ailier droit de Montpellier a ensuite précisé les doutes qui l’habitent, surtout après la séparation d’avec sa femme après le récent tournoi continental des Bleus.

"Ma femme est partie au retour de l'Euro. Ce qui m'a obligé à suivre une thérapie pour la première fois, pour essayer de gérer, a poursuivi le champion olympique de Tokyo. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ma femme ça va s'arranger, en tout cas je fais tout pour. Mais comme me dit ma thérapeute, 'ce qui m'importe, c'est vous'. Là, depuis deux semaines, elle appuie sur des choses bien enfouies, que je ne voulais pas forcément ressortir. […] Si le sélectionneur m'avait dit qu'il voulait que je sois là quand même, je serais venu. Je le remercie car il m'a écouté et il comprend ma démarche. Ce n'est pas un truc de tricheur."

"La thérapeute a parlé de déprime"

Valentin Porte forfait et Nikola Karabatic laissé au repos, Luka Karabatic récupèrera le capitanat pour les prochains matchs de l’équipe de France en Golden League. Et peut-être même après si Valentin Porte venait à délaisser cette fonction en raison d’une trop grosse pression. Pour l’instant, le joueur de 31 ans ne veut pas hâter sa décision.

"Je ne peux pas donner de réponse, j'essaie de me concentrer sur moi. En fonction de comment se passe la thérapie, j'en tirerai des conclusions, ajoute-t-il. Depuis quelques semaines, quelques jours, j'essaie de prendre du recul, je sens que ça avance."

Et de préciser sur sa situation mentale actuelle: "La thérapeute a parlé de déprime et qu'il ne faut pas que ça se transforme en dépression. Là, je remonte tout doucement la pente mais il me faut un peu de temps."