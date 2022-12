Hand: Mvumbi, le "Shaq du handball", a enfin rencontré O’Neal

Deux ans après avoir été l’une des attractions des Mondiaux de handball avec la République démocratique du Congo, le pivot d’Angoulême, Gauthier Mvumbi, a rencontré Shaquille O’Neal, la star du basket US avec laquelle il était comparé, dimanche soir à New York.

Comme dans un rêve. Il y a deux ans, Gauthier Mvumbi préparait les Mondiaux de hand en Egypte avec la République démocratique du Congo dans un anonymat quasi-absolu. Mais le pivot s’est vite fait un nom grâce à des performances impressionnantes (13 buts sur 14 tirs) et un physique hors norme (1,95m, 137kg). Un gabarit XXL qui a fait réagir un autre géant, par la taille et autant que par la dimension sportive, Shaquille O’Neal.

Epaté par les perfs de celui qu’on surnomme le "Shaq du handball", l’ex-pivot des Lakers avait contacté Gauthier Mvumbi via Instagram. "Il veut qu’on se voit. On est en train d’organiser le fait de pouvoir aller aux Etats-Unis et lui pourrait venir en France s’il en a la possibilité", avait déclaré l’actuel joueur d’Angoulême (National 2) dans le Super Moscato Show.

O'Neal : "Enfin, tu as tenu ta parole, tu es venu me voir !"

Il aura donc fallu patienter presque deux ans pour que les deux hommes se rencontrent enfin. Shaquille O’Neal et Gauthier Mvumbi se sont retrouvés dimanche soir à New York. Devenu ambassadeur du club de handball de Detroit, l’international de la RDC était présent dans la Grosse Pomme dans le cadre d’une opération de promotion avec le New York City Team Handball Club. Un coup de fil au "Shaq" et la star, alors au Texas, a pris son jet pour retrouver son nouvel ami dans un bar près de Manhattan.

"Ce qui m'a marqué, c'est quand je suis entré dans le bar : il s'est levé pour m'accueillir et m'a donné l'accolade : Enfin, tu as tenu ta parole, tu es venu me voir ! Je suis content." C'est Shaq ! Il a montré beaucoup d'amour envers moi et ça m'a beaucoup touché, raconte le natif de Dreux à L’Equipe. En fait, il est vraiment grand (2,16 m) ! Ma tête arrivait seulement à son épaule..."

La rencontre a duré une quarantaine de minutes et a été immortalisée sur les réseaux sociaux. Les deux hommes projettent de travailler ensemble. "Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il m'apprécie beaucoup, et moi également. Il me voit vraiment comme son petit frère", conclut le joueur d’Angoulême qui est reparti avec la veste de l'ancienne star de la NBA. Un peu trop grande bien sûr.