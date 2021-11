Hand: Nantes annonce le retour de Maqueda

Nantes, actuellement 2e du championnat de France de handball, a annoncé la signature de l'international espagnol Jorge Maqueda (33 ans). Il retrouvera le club l'été prochain, sept ans après l'avoir quitté (2012-2015).

Le HBC Nantes vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux le retour de l'arrière droit Jorge Maqueda (33 ans), en provenance de Veszprem (Hongrie). Le joueur de 33 ans, déjà passé par le "H" de 2012 à 2015, s'est engagé pour deux ans à partir de juillet prochain (contrat jusqu'en 2024).

Vainqueur de la Ligue des champions

Formé au FC Barcelone, l'international espagnol a réalisé avec le Vardar Skopje trois doublés championnat-coupe de Macédoine et remporté la Ligue des champions en 2017. En 2018, il a rejoint la Hongrie, à Szeged où il a remporté la Coupe de Hongrie puis à Veszprem en 2019 où il a fait de même.

Jorge Maqueda reste sur huit saisons consécutives en Ligue des champions, compétition dans laquelle il a inscrit 261 buts depuis le début de sa carrière. Champion du monde en 2013 et champion d’Europe en 2020 avec l’équipe d’Espagne, il a également remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier et compte désormais 152 sélections et 378 buts avec la sélection ibérique.