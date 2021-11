Hand: le président de Nantes suspendu 5 matchs pour des "propos injurieux" jugés homophobes

Le présent du HBC Nantes, Gaël Pelletier, a écopé ce jeudi de cinq matchs fermes de suspension après avoir tenu des "propos injurieux" envers les arbitres lors du match face à Limoges.

Le boss du HBC Nantes connaît sa sanction. Suspendu à titre conservatoire pour avoir tenu des propos injurieux à l'égard des arbitres lors du match face à Limoges, comptant pour la cinquième journée de la Liqui Moly Starligue, Gaël Pelletier a écopé de cinq matchs fermes et un avec sursis, a annoncé la commission de discipline de la Ligue nationale de handball.

"Au terme de l'instruction du dossier concernant les incidents survenus le 8 octobre dernier lors d'une rencontre de championnat et de l'audience disciplinaire qui s'est tenue lundi 8 novembre 2021, la commission de discipline de la LNH - retenant la qualification de propos injurieux à l'encontre des arbitres - a notifié à Gaël Pelletier, président du club du HBC Nantes, une période de suspension de six dates, dont une avec sursis", explique le communiqué.

Le président nie des propos homophobes envers les arbitres

Accusé d'avoir proféré des propos homophobes, Gaël Pelletier a réagit via un communiqué publié sur le site du HBC. "L’homophobie sous toutes ses formes n’a aucune place au HBC Nantes, dans le sport et dans la société. Ce ne sont pas mes valeurs, celles que je défends au quotidien. Je refute les propos homophobes qui me sont prêtés. Ces propos ont un caractère diffamatoire. Certes, j’ai pu avoir des propos insultants. Effectivement, il y a eu des noms d’oiseaux, que je regrette. Je suis prêt à assumer ces propos, mais en aucun cas des propos homophobes que je n’ai pas eus."

Cette suspension vient obscurcir le bon début de saison des Nantais sur le plan sportif. Le HBC est actuellement deuxième du championnat à cinq points du leader, le Paris Saint-Germain et vient de valider son ticket pour le Final 4 de la Coupe de la Ligue après sa victoire face à Créteil (37-29) ce mercredi.