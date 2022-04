Hand: Toulon répond aux accusations de Chloé Bulleux au sujet de sa grossesse

Deux jours après la sortie incendiaire de Chloé Bulleux, le club de handball de Toulon a publié ce lundi un communiqué pour se défendre. L’équipe du Var assure que l’ailière de 30 ans n’a pas été poussée vers la sortie en raison de sa récente grossesse.

C’est une prise de parole qui fait beaucoup de bruit ces dernières heures. Bien au-delà du sud de la France. Interrogée par beIN Sports, Chloé Bulleux a dénoncé samedi l’attitude du club de Toulon, avec lequel elle est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. L’ailière de 30 ans, qui a accouché il y a deux mois d’un garçon prénommé Noé, assure avoir été poussée vers la sortie en raison de sa grossesse.

Alors qu’elle disposait d’une option pour prolonger son contrat, ses dirigeants ont décidé de ne pas la lever. "C’est clairement parce que j’ai eu un bébé, estime-t-elle. Ce n’est pas sportif, pas financier. C’est parce que j’ai eu un enfant. Ils ne le diront jamais… Ils diront que c’est parce qu’ils n’ont pas assez d’argent, que je coûte trop cher, que je ne suis pas bonne au hand… Mais la vérité, tout le monde le sait, c’est parce que j’ai eu un bébé."

Des accusations auxquelles le club de Toulon a répondu ce lundi dans un communiqué. En affirmant avoir "tout mis en place" pour accompagner Chloé Bulleux après avoir appris qu’elle était enceinte en juillet 2021. Quelques mois plus tard, le coach Stéphane Plantin a exprimé face à elle sa volonté de recruter une concurrente à son poste. Mais Chloé Bulleux a finalement appris qu'elle ne serait pas prolongé via un courrier envoyé en recommandé. Toulon reconnaît avoir "oublié" de prévenir oralement la principale intéréssée. "Une erreur et une faute pour lesquelles les plus plates excuses ont été présentées à Chloé", précise le Toulon Métropole Var Handball.

Chloé Bulleux invitée à reprendre l’entraînement

Très déçue par la tournure des événements, l’ancienne joueuse de l’équipe de France a décidé de mettre un terme à sa carrière. "C’était Toulon ou rien. Ce sera rien", a-t-elle résumé.

Mais son club est sur une autre longueur d’ondes et l’exhorte aujourd'hui à reprendre l’entraînement. "Le club, son coach et son staff technique attendent Chloé Bulleux pour la fin de cette saison, peut-on lire dans son communiqué. Ils feront tout pour lui permettre de retrouver le terrain du Palais des Sports de Toulon rapidement, et par voie de conséquence un club pouvant répondre à ses ambitions sportives."

Dans ce dossier, Toulon fait avoir qu’il "se réserve le droit d’engager toute action judiciaire appropriée". Le club du Var rappelle par ailleurs qu’il a "toujours accompagné du mieux possible ses joueuses, dont deux jeunes mamans dans les dernières saisons."