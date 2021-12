Handball: Créteil jouera à Istres sans gardien à cause du Covid-19

L'équipe de handball de Créteil s'estime lésée, alors qu'elle ne pourra pas aligner le moindre gardien de but de métier face à Istres, ce mardi (20h) en championnat. N'ayant pas pu obtenir le report qu'il demandait, le club s'agace des répercussions que cette situation pourrait avoir sur une position déjà très fragile au classement.

En temps de pandémie, personne n’est à l’abri… d’une mauvaise surprise. Quelle ne fut pas celle des Cristoliens de l’USCHB quand ils ont appris qu’ils devraient se déplacer sans gardien de but à Istres (ce mardi à 20h), en championnat. Dylan Soyez a été contrôlé positif, tandis que Todor Jandric souffre d’une fracture à la main, et sera inapte à la compétition au moins jusqu’en janvier. Résultat des courses, Créteil ne dispose pas d’un seul gardien de métier, c’est donc un joueur de champ qui remplira cette mission.

Créteil sous la menace de ses poursuivants au classement

Une décision jugée "incompréhensible" par le club, qui a demandé, en vain, le report du match à la Commission d’organisation des compétitions. Celle-ci a tranché en faveur d’un maintien du match se désole l’USCHB, alors que "le résultat de ce match peut avoir une importance capitale pour le classement en fin de saison".

"Le club voit son cas servir de jurisprudence tant cette situation est inédite et n’a encore, pour l’heure, jamais été vue en Ligue nationale de handball", ajoute le club de Créteil dans un communiqué. 11e du championnat avec 10 points, Créteil comptabilise quatre victoires et sept défaites , devant Dunkerque, Limoges... et Istres. Trois équipes qui ont encore un match de retard à disputer, et donc, pour certaines, l'occasion de se rapprocher au classement, prochainement.