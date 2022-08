Handball: Karabatic laisse planer le doute sur sa présence aux JO de Paris 2024

Star du PSG et des Bleus, Nikola Karabatic performe toujours au très haut niveau, à désormais 38 ans. Le leader tricolore préfère pour autant ne pas se projeter encore sur les Jeux olympiques de Paris dans deux ans, pour se concentrer d’abord sur sa grosse saison à venir.

Nikola Karabatic n’a pas perdu la flamme. Avant d’entamer la 21e saison de sa carrière professionnelle, la star du PSG hanball et de l’équipe de France a tenu à rassurer, lors de son passage sur l’antenne de RMC jeudi, sur son envie toujours intacte malgré ses 38 ans.

"Le plaisir est toujours là, a confié le handballeur trois fois vainqueur de la Ligue des champions et multiple champion de France, d’Allemagne ou d’Espagne. Mais c’est important de varier les entraînements, les exercices, pour prendre du plaisir même si c’est dur physiquement. C’est là où ça se joue, aussi, pour pouvoir prolonger sa carrière sur les dernières années. Je prends encore du plaisir, mais il y a quand même des moments où je me demande pourquoi je fais ça encore ! (Rires)"

"Les JO? Pas quelque chose que j’ai en tête et qui me pousse au quotidien"

Peut-être et sûrement que Karabatic maintient ses efforts car, comme le reste du groupe France, il garde en tête un objectif majeur à venir: les Jeux olympiques à Paris, dans deux ans. "Non, ce n’est pas quelque chose que j’ai en tête et qui me pousse au quotidien", balaie pourtant le triple champion olympique.

Avant de développer sa pensée: "Je ne peux pas commencer dès aujourd’hui à penser aux Jeux olympiques, c’est trop loin, trop long. On a tellement de matchs, de préparations, d’échéances encore entre le PSG et l’équipe de France… Moi, je fonctionne marche après marche, saison après saison. Je verrai cette saison si j’arrive à maintenir le rythme, qui va être très élevé. Et si ça se passe bien, pourquoi pas envisager alors la saison suivante."

Avant de se projeter sur la compétition olympique, Nikola Karabatic et les Bleus auront à négocier le Mondial 2023, qui sera joué en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier prochains. L’Euro de hand masculin sera également au programme début 2024 (12 au 28 janvier, en Allemagne), dernière préparation aux JO de Paris.