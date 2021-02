Handball: le gardien du Portugal et du FC Porto est mort à 32 ans

Le handball est sous le choc après la disparition soudaine de l'international portugais du FC Porto, Alfredo Quintana. Le portier est décédé ce vendredi des suites d'un arrêt cardiaque. Il avait 32 ans.

Alfredo Quintana, gardien de but de la sélection portugaise de handball d’origine cubaine, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque ce vendredi. Son club, le FC Porto a annoncé la terrible nouvelle dans une courte publication sur son compte twitter: "le message que nous n'aurions jamais pensé partager: notre cher Alfredo Quintana est parti aujourd'hui. On se souviendra toujours de toi comme l'un des nôtres. Un vrai Dragon. Repose en paix, Quintana éternel !".

Le portier de 32 ans a subi un arrêt cardio-respiratoire pendant l'entraînement avec la sélection portugaise lundi. Il avait été rapidement pris en charge par une équipe médicale d’urgence, puis transporté à l'hôpital Sao Joao à Porto une fois sa situation stabilisée, avait indiqué le club portugais dans un bref communiqué au sujet.

L’un des piliers de la sélection portugaise

Arrivé en 2010 au FC Porto, Alfredo Quintana a remporté le championnat portugais à six reprises, et a été le joueur de l’année en 2014. Le gardien était l’un des piliers de la sélection portugaise. Miguel Laranjeiro, président de la Fédération portugaise de handball a déclaré dans un communiqué: "Avec son esprit enjoué et extraverti, il a toujours su apporter une contribution essentielle à chaque match auquel il participait. Sa relation avec le public a toujours été extraordinaire à tout moment. Nous ne l’oublierons jamais. Je me souviens bien de la conversation que nous avons eue en août dernier. Dans chaque mot qu'il prononçait, c'était une démonstration d'amour pour le handball, pour sa famille, pour sa fille."

Le portier numéro 1 de l’équipe du Portugal comptait 67 sélections depuis 2014, avait participé en janvier au Championnat du monde 2021 en Egypte où le Portugal a terminé à la 10e place. Il avait notamment joué face aux Bleus.

Le monde du handball est sous le choc après cette disparition soudaine. Les hommages s'enchainent comme le PSG Handball qui adresse un message sur ses réseaux sociaux en sa mémoire. Le club rival du FC Porto, le Sporting club du Portugal a aussi rendu hommage au gardien portugais.