Handball: le PSG, ancien club de Bruno Martini, a découvert l'affaire dans les médias

Bruno Martini, condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur, détention et acquisition d'images pédopornographiques, est notamment passé par le PSG Handball, qui n'était pas au courant de l'affaire avant ce mercredi.

Bruno Martini, ancien gardien de but de l'équipe de France de handball et actuel président de la Ligue nationale de handball (LNH), a été condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur, détention et acquisition d'images pédopornographiques.

Le PSG a appris la nouvelle via les médias

L'homme de 52 ans a été joueur puis manager général du PSG Handball entre 2010 et 2021. Le club de la capitale, du haut de la pyramide jusqu’aux salariés, a appris la nouvelle ce matin par l’intermédiaire des médias. De la plainte, en passant par la garde à vue jusqu'à l’enquête et finalement cette condamnation cet après-midi.

Jamais personne au club n’a été questionné sur cette histoire ou le comportement de Bruno Martini. Son départ du PSG s'est fait parce qu'il a été débauché par la Team Vitality, début 2021. Il avait alors plusieurs pistes pour partir du club. Mais il a finalement choisi de rejoindre l'équipe d'eSport, pendant 10 mois, avant d'être élu président de la Ligue nationale de handball.

Il avait été interpellé et placé en garde à vue lundi avant d’être déféré au tribunal de Paris mardi soir, puis d’être laissé libre en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sur le mode du "plaider coupable". Il a accepté mercredi la peine proposée par le procureur du tribunal de Paris. Il a également écopé de 2.500 euros d’amende et de cinq ans d’interdiction d’exercer avec des mineurs.