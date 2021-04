Handball: le PSG écrase Celje et prend une option sur les quarts de la Ligue des champions

Le PSG handball a pris ce jeudi une énorme option sur les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant les Slovènes de Celje (37-24) en huitième de finale aller.

Le PSG handball n'est pas encore qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mais c'est tout comme. Sérieux et appliqués, les joueurs parisiens se sont largement imposés ce jeudi soir en Slovénie contre Celje (37-24) en huitième de finale aller, et filent droit vers le tour suivant où ils pourraient retrouver les Allemands de Kiel, tenants du titre et victorieux à Szeged (33-28).

Les Parisiens devront toutefois confirmer ce succès la semaine prochaine à domicile dans leur salle de Coubertin pour valider leur billet pour les quarts, stade de la compétition qu'ils ont toujours atteint depuis la saison 2013-2014. Pour cela, ils pourront se permettre de perdre le match retour de 13 buts - ou 12 si Celje en inscrit plus de 37...

Attention... au Covid

Même privés de Mikkel Hansen, et malgré les sept jours d'isolement à la suite de deux cas de Covid (dont Hansen) détectés le 22 mars, le PSG n'a pas eu à forcer son jeu pour battre une équipe slovène privée de cinq joueurs majeurs, liste de blessés qui s'est rallongée à six membres dès les premières minutes de jeu, avec la sortie du Croate Josip Sarac touché à un genou.

Paris a regagné les vestiaires à la pause avec dix buts d'avance (21-11), bien aidé par les parades de Vincent Gérard dans les buts (8 sur 19 en première période, 13 au total). Les Parisiens ont également profité des pertes de balle slovènes, pour se projeter rapidement en attaque (11 au total). Au retour des vestiaires, les joueurs de Raul Gonzalez ont pu contrôler, avec l'ailier gauche Dylan Nahi omniprésent (10 buts).

Le seul véritable danger pour les Parisiens d'ici à jeudi prochain pourrait venir de la pandémie de Covid-19, car avec les matchs à élimination directe, la Fédération européenne (EHF) a décidé qu'une équipe qui serait dans l'incapacité de jouer son match retour en raison de cas de Covid serait éliminée, quel que soit le résultat du match aller.