Handball: Valentin Porte testé positif au Covid à quelques jours de l'Euro

Tout juste promu capitaine de l'équipe de France de handball, Valentin Porte a été testé positif au Covid-19, à une semaine du début de l'Euro, qui démarre le 13 janvier en Hongrie et en Slovaquie.

Nouveau coup dur pour l’équipe de France de handball dans sa préparation pour l’Euro 2022, qui se déroulera du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie. Le nouveau capitaine, Valentin Porte, champion Olympique à Tokyo, a été testé positif au Covid. Il ne sera donc pas du voyage demain en Allemagne pour le match amical dimanche 19h à Wetzlar. Son coéquipier à Montpellier, Julien Bos, a été appelé en renfort en attendant le retour du Montpelliérain.

"On ne peut pas planifier quand Valentin pourra nous rejoindre en Hongrie pour la compétition, explique Guillaume Gille, le sélectionneur. On doit attendre un test PCR négatif de Valentin, et personne ne peut prédire quand il sera négatif. On espère le plus vite possible. La règle de l’EHF, c’est minimum cinq jours d’isolement et un test négatif."

Des règles strictes au sein de la bulle

Guillaume Gille n’a pas souhaité dire qui porterait le brassard de capitaine en l’absence de Valentin Porte. "C’est une discussion qui est en cours. La situation a été pas mal bouleversée sur ces derniers jours." Si la préparation des Bleus a été marquée par plusieurs joueurs positifs au Covid, il s’agit du premier cas apparu à l’intérieur de la bulle de l'équipe de France, qui se prépare à Créteil.

"On est revenus à des mesures de précautions encore plus drastiques, des précautions un peu d’urgence, explique Gille. On porte à nouveau des masques FFP2 dans tous les lieux de vie, on limite les moments de convivialité, on mange par petits groupes. On est revenus comme à l’époque des restrictions Covid les plus dures. Les tests du jour nous montrent qu’il n’y a pas d’autres positifs mais ce n’est pas une fin en soi car on est tous au courant de la propagation du virus." Parmi les 20 joueurs retenus, Vincent Gérard effectue son retour dans le groupe. Le premier match du tour préliminaire aura lieu jeudi 13 à 20h30 contre la Croatie à Szeged en Hongrie.

La sélection de 20 joueurs pour l’Euro 2022

Gardiens : Rémi DESBONNET (Usam Nîmes Gard) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) - Wesley PARDIN (Pays d'Aix Université Club)

Ailiers gauches : Hugo DESCAT (Montpellier HB) - Dylan NAHI (Kielce)

Arrières gauches : Thibaud BRIET (HBC Nantes) - Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Karl KONAN (Pays d'Aix Université Club) - Romain LAGARDE (Pays d'Aix Université Club)

Demi-centres : Kentin MAHÉ (Telekom Veszprem HC) - Aymeric MINNE (HBC Nantes)

Pivots : Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Théo MONAR (HBC Nantes) - Nicolas TOURNAT (PGE Vive Kielce)

Arrières droits : Julien BOS (Montpellier HB) - Dika MEM (FC Barcelone) - Melvyn RICHARDSON (FC Barcelone)

Ailiers droits : Benoît KOUNKOUD (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Montpellier HB) - Valentin PORTE (Montpellier HB)