JO de Tokyo: un tirage difficile pour le handball français

Le tirage du premier tour du tournoi olympique de Tokyo a réservé une opposition relevée à la France avec un groupe dans lequel ils retrouveront notamment l'Espagne et la Norvège. Les féminines n'ont pas été gâtées non plus.

Le tirage du premier tour d’handball du tournoi olympique de Tokyo (23 juillet-8 août) avait lieu ce jeudi matin au siège de la Fédération internationale à Bâle. Champions olympiques en 2008 et 2012, les handballeurs français affronteront les Espagnols, doubles champions d'Europe en titre, dès le premier tour.

Les hommes de Guillaume Gille tenteront de retrouver le sommet du podium olympique après la médaille d'argent à Rio en 2016 et devront pour cela passer un premier tour relevé avec l'Espagne, qui les avait déjà privés d'une médaille de bronze au Mondial 2021 en Egypte, mais également la Norvège et l’Allemagne.

Un groupe au goût sud-américain :

Pour se hisser en quarts de finale, les Français devront prendre l'une des quatre premières places de ce groupe également composé de l’Argentine et du Brésil.

Les Bleus débuteront d’ailleurs leur tournoi leurs deux adversaires sud-américains avec l'Argentine le samedi 24 juillet et le Brésil le lundi 26 juillet. Ils enchaîneront ensuite trois rencontres contre des équipes européennes : l'Allemagne le mercredi 28 juillet, l'Espagne le vendredi 30 juillet et enfin la Norvège le dimanche 1er août.

Dans l'autre groupe de cette première phase, on retrouvera le Danemark, double champion du monde en titre (2019, 2021), qui a hérité d’un tirage clément. Les Danois remettront leur titre en jeu et retrouveront la Suède pour une revanche de la finale du Mondial 2021. Le Portugal, le Japon, l'Egypte et le Bahreïn complètent le groupe.

Les quarts de finale sont programmés le mardi 3 août tandis que les demi-finales auront lieu deux jours plus tard, soit le jeudi 5 août. La grande finale et le match pour la 3e place se joueront le samedi 7 août.

Les deux groupes :

Groupe A : Norvège, France, Allemagne, Brésil, Espagne, Argentine

Groupe B : Danemark, Suède, Portugal, Japon, Egypte, Bahreïn

Le programme des Français :

Samedi 24 juillet : France - Argentine

Lundi 26 juillet : Brésil – France

Mercredi 28 juillet : France - Allemagne

Vendredi 30 juillet : France - Espagne

Dimanche 1er août : Norvège - France

Tirage aussi compliqué pour les féminines :

Tout comme les hommes, les féminines n’ont pas été épargnées par le tirage. Médaillées d'argent à l'Euro 2020 en décembre au Danemark, les Bleues recroiseront la Russie sur lesquelles elles avaient butés en finale des Jeux olympiques de Rio en août 2016.

L’Espagne vient aussi s’insérer dans ce groupe en compagnie de la Suède, la Hongrie et le Brésil. A Tokyo, les Françaises tenteront d’aller chercher la victoire finale alors qu’elles n’ont jusque-là jamais remporté l’or olympique.

Les quarts de finale du tableau féminin sont programmés pour le mercredi 4 août, les demi-finales pour le vendredi 6 août. La finale et le match pour la 3e place se joueront le dimanche 8 août, jour de la cérémonie de clôture du tournoi.

Les deux groupes :

Groupe A : Pays-Bas, Monténégro, Norvège, Japon, Corée du Sud, Angola

Groupe B : Espagne, Russie, Hongrie, Suède, France, Brésil