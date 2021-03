TQO Handball: les Bleus qualifiés pour les Jeux Olympiques, des Portugais héroïques

Battue par le Portugal (28-29) dans une fin de match incroyable, l'équipe de France de handball est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, tout comme son adversaire, qui découvrira la compétition. Historique.

La France pouvait se permettre de s’incliner pour voir Tokyo et le Japon. Mais les Bleus de Guillaume Gille sont des compétiteurs et n'ont pas souhaité sortir la calculatrice. Faciles vainqueurs d’une faible Tunisie la veille, après avoir dompté la Croatie vendredi, les handballeurs français ont été battus sur le fil par le Portugal (28-29), un résultat qui leur permet néanmoins de valider leur qualification pour les Jeux olympiques. Depuis leur émergence sur la scène internationale à l'occasion des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 (médaille de bronze), les Français ont disputé chaque édition et joué les trois dernières finales (or en 2008 et 2012, argent en 2016).

L’équipe de France s’est appuyée en début de match sur les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de sa recette lors de ce week-end infernal, à savoir une défense bien en place, qui a grandement facilité le travail du gardien, et une base arrière performante, emmenée par un Dika Mem efficace en préambule, secondée ensuite par un Luc Abalo voltigeur, en canne et inspiré. Après seulement 8 minutes, la France menait déjà 6-2. Contraint de composer avec trois absences de valeur, le Portugal a peiné sur le plan tactique et l’engagement avant de profiter d’une baisse de régime française pour recoller à trois longueurs (8-11, 22e).

Une dernière minute de folie

Si la défense est restée compacte, et Vincent Gérard vigilant (8 arrêts en première période), le jeu offensif des Bleus s’est délité, perdant en vitesse et en créativité. Les petites exclusions temporaires se sont accumulées, offrant l’occasion aux Portugais de grignoter au tableau d’affichage, dans le sillage de Luis Frade (10-12, 26e). Le score n’était plus que de 13-12 en faveur des Bleus à la pause. Comme ce fut le cas lors des matchs précédents, Guillaume Gille a misé sur la fraîcheur de son groupe et donné du temps de jeu à l’ensemble de ses joueurs, avec l’entrée en jeu de Valentin Porte, Melvyn Richardson et Hugo Descat en seconde période notamment.

En l’absence de Dika Mem et de ses fulgurances (le joueur de Barcelone est sorti à cause d’une béquille en première période), les Bleus, trop statiques, ont toutefois manqué de mobilité et d’engagement dans les duels. Le jeu à 7 contre 6 des Portugais a en plus posé d’énormes problèmes à la défense française, trop souvent piégée sur les extérieurs après la fixation. Les Bleus ne se sont pas affolés pour autant et ont, au contraire, conservé la maîtrise de leurs nerfs pour basculer de nouveau à +2 (25-23, 51e) à la suite d'une exclusion temporaire qui aurait pu coûter cher aux Portugais, sans une dernière minute extraordinaire.

Alors que les Bleus avaient une dernière possession pour sécuriser le nul ou arracher la victoire dans les trente dernières secondes, ils se sont fait chiper le ballon par une défense tout terrain, et Silva s'en est allé crucifier Vincent Gérard pour délivrer son équipe. Le handball portugais découvrira les premiers JO de son histoire, l'aboutissement de se progression ces dernières années.