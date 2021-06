Ligue des champions: le PSG Handball éliminé en demi-finales par Aalborg

Le PSG Handball a loupé l’opportunité de disputer une finale de Ligue des champions. Lors du Final Four disputé à Cologne, le club parisien a été éliminé ce samedi par les Danois d’Aalborg (33-35).

Le PSG Handball fait face à ses vieux démons. Une nouvelle fois qualifiés pour le Final Four à Cologne, les Parisiens sont encore éliminés en demi-finales, comme en 2018 et en 2020. Cette fois, c’est face à l’équipe danoise d’Aalborg que les coéquipiers de Luka et Nikola Karabatic ont buté (33-35). Paris court toujours après son premier titre dans la compétition et n’a plus connu la finale depuis 2017.

Pourtant, le PSG avait bien démarré et menait 15-13 à la mi-temps. Emmenés notamment par un très bon Mikkel Hansen, intraitable à 7 mètres, Paris a même creusé l’écart au retour de la mi-temps jusqu’à compter quatre buts d’avance. Mes Aalborg a su revenir, petit à petit, pour faire vaciller les Parisiens. A un quart d’heure du terme, les Danois avaient recollé au score, puis ils ont pris l’avantage à l’approche des dix dernières minutes.

22 buts concédés en deuxième mi-temps

Si Paris a tenté de réagir, le mal était fait. L’équipe danoise, dans le sillage d’un Ferran Sole très précieux, a su concrétiser la plupart de ses actions. En concédant 22 buts dans la seconde période, le Paris Saint-Germain, malgré Mikkel Hansen, a vendangé son avantage et laissé filer un match qu’il avait en main.

La dernière chance française dans cette compétition reste le HBC Nantes, qui affronte à 18 heures le FC Barcelone dans l’autre demi-finale. Un énorme défi pour les Nantais puisque les Barcelonais, finalistes de la dernière édition, ont remporté leurs 18 matchs cette saison en Ligue des champions.