Luc Abalo signe au Japon, après la médaille d'or aux JO de Tokyo

Luc Abalo (37 ans), libre de tout contrat après son départ du club norvégien d'Elverum, s’est engagé pour une saison avec Zeekstar Tokyo, qui est actuellement en tête du championnat japonais.

Luc Abalo est déjà de retour au Japon. Après le titre olympique acquis à Tokyo cet été avec l’équipe de France, il a signé un contrat d’une saison avec le club de Zeekstar Tokyo, en tête du championnat en ce début de saison.



Dans un post twitter, le club nippon s’est réjoui de l’arrivée d’une véritable star du handball: "Nous avons le plaisir de vous informer que l’équipe de la Ligue japonaise de handball Zeestar Tokyo a conclu un accord de contrat avec Luc Abalo, la légende de l’équipe de France de handball."



Après l’Espagne et la Norvège, l’ancien joueur du PSG découvrira un nouveau pays, le Japon. "J’ai toujours eu envie d’explorer le monde via mon sport, explique Luc Abalo au Parisien. C’est aussi pour cela que je suis parti en Norvège l’an passé. Là, le Japon m’offre encore la possibilité de vivre quelque chose de complètement différent. Quand j’étais en Espagne, j’ai pris conscience que j’avais le profil de joueur pour jouer dans les plus grands clubs, que j’étais fait pour vivre des grandes choses sportivement, mais que ce n’était pas tout."

Une longue et belle carrière

Luc Abalo, qui a joué à Ivry (2002-2008), Ciudad Real (Espagne, 2008-2011), l'Atlético de Madrid (Espagne, 2011-2012) et le PSG (2012-2019), compte également 257 sélections avec l’équipe de France, avec notamment trois titres olympiques. Il debutera son aventure au Japon dans quelques semaines, le temps de respecter les différentes regles sanitaires à la suite de la pandémie de Covid-19.